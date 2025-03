30 marca 2025 roku zapisał się w historii polskiego biegania. Dziesiątki tysięcy mieszkańców stolicy wspierało biegaczy na każdym kilometrze.

Międzynarodowe podium i rekordowa frekwencja

Tegoroczna edycja Półmaratonu Warszawskiego po raz pierwszy posiadała status World Athletics Elite Label, co przełożyło się na wysoki poziom sportowy i mocną obsadę międzynarodową. Triumfatorem 116 123. Półmaratonu Warszawskiego wśród mężczyzn został Marokańczyk Soufian Bouquantar, który przekroczył linię mety z czasem 1:02:24. Tuż za nim finiszował jego rodak Mohamed El Ghazouany (1:02:28), a trzecie miejsce zajął Kenijczyk Edwin Cheruiyot Soi (1:02:32).

Najlepszym z Polaków był Adam Nowicki, który ukończył bieg na czwartym miejscu z czasem 1:02:51, wyrównując swój rekord życiowy. Rywalizacja o zwycięstwo była niezwykle zacięta. Na 15 kilometrze uformowała się grupa czterech zawodników, którzy oddalili się od reszty stawki i rozstrzygnęli między sobą losy wygranej.

Nowicki: Solidny sprawdzian przed mistrzostwami Europy

- Warunki do biegania były dziś naprawdę dobre. Zarówno trasa, jak i pogoda sprzyjały szybkiemu tempu. Choć czułem się nieco słabiej niż podczas ostatnich startów, zależało mi na solidnym sprawdzianie formy przed mistrzostwami Europy, które już za dwa tygodnie. Marzę o rekordzie Polski, ale wiem, że na taki wynik musi złożyć się wiele czynników - powiedział Adam Nowicki, najlepszy z Polaków w 116 123. Półmaratonie Warszawskim.

- Doping kibiców był dziś naprawdę odczuwalny i bardzo motywujący. Po raz pierwszy wystartowałem w tym biegu dziesięć lat temu. Dziś wracam tu jako doświadczony zawodnik i mam satysfakcję, że mogę realizować swoje sportowe cele na tym poziomie - dodał Nowicki.

W rywalizacji kobiet jako pierwsza linię mety przecięła Daiana Ocampo, uzyskując wynik 1:10:48. Argentynka od początku narzuciła niezwykle mocne tempo, które okazało się nieosiągalne dla rywalek. Na drugim miejscu finiszowała Viktoriia Kaliuzhna z Ukrainy (1:12:13), a trzecia była Sylvia Mboga Medugu z Kenii (1:12:20). Najlepszą z Polek okazała się Sabina Jarząbek, która zajęła czwarte miejsce, uzyskując wynik 1:12:47.

116 123. Półmaraton Warszawski - klasyfikacja generalna mężczyzn (czasy brutto):

Soufian BOUQUANTAR (Maroko) - 1:02:24 Mohamed EL GHAZOUANY (Maroko) - 1:02:28 Edwin CHERUIYOT SOI (Kenia) - 1:02:32 Adam NOWICKI (Polska) - 1:02:51 Chakib LACHGAR (Hiszpania) - 1:04:36 Abdennasser OUKHELFEN (Hiszpania) - 1:05:11

116 123. Półmaraton Warszawski - klasyfikacja generalna kobiet (czasy brutto):

Daiana OCAMPO (Argentyna) - 1:10:48 Viktoriia KALIUZHNA (Ukraina) - 1:12:13 Sylvia MBOGA MEDUGU (Kenia) - 1:20:20 Sabina JARZĄBEK (Polska) - 1:12:47 Beata NIEMYJSKA (Polska) - 1:15:36 Joanna KONOPKO (Polska) - 1:18:05

Na starcie tegorocznej edycji stanęło aż 14 720 biegaczy, co oznacza, że 116 123. Półmaraton Warszawski ustanowił rekord Polski pod względem frekwencji. Nie zabrakło również przedstawicieli Polsatu.

Bieg towarzyszący półmaratonowi - New Balance Bieg na Piątkę - także cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ukończyło go łącznie 5375 osób i to również największa frekwencja w historii tego biegu. Zwycięzcą rywalizacji został Mikołaj Czeronek, który pokonał dystans 5 km w czasie 14:34. Wśród kobiet najszybsza była Elżbieta Glinka z czasem 16:02.

New Balance Bieg na Piątkę - klasyfikacja generalna mężczyzn (czasy brutto):

Mikołaj CZERONEK (Polska) - 14:34 Dariusz NOWAKOWSKI (Polska) - 14:37 Jakub NAPIERAŁA (Polska) - 14:44 Filip BABIK (Polska) - 15:01 Emil DOBROWOLSKI (Polska) - 15:11 Michał MISIEWICZ (Polska) - 15:15

New Balance Bieg na Piątkę - klasyfikacja generalna kobiet (czasy brutto):

Elżbieta GLINKA (Polska) - 16:02 Agnieszka CHORZĘPA (Polska) - 16:33 Ewa JAGIELSKA (Polska) - 16:36 Dominika STELMACH (Polska) - 16:52 Iwona WICHA (Polska) - 17:09 Yuliia VEREMCHUK (Ukraina) - 17:11

Warto dodać, że łącznie w Półmaratonie Warszawskim i New Balance Biegu na Piątkę wystartowało aż 20 095 osób.

Warszawa jak na dłoni - szybka trasa, wielkie emocje

Trasa 116 123. Półmaratonu Warszawskiego po raz kolejny była dynamiczna, malownicza i prowadziła przez serce stolicy. Od startu na Moście Poniatowskiego, przez Aleje Jerozolimskie, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Żoliborz i Plac Wilsona, aż po Most Gdański, Wybrzeże Helskie i metę na błoniach PGE Narodowego - każdy kilometr miał swój stołeczny charakter i energię.

- Dzisiaj po raz kolejny osiągnęliśmy nasz cel. Chcieliśmy stworzyć bieg, który nie tylko będzie największym w Polsce, ale także przyciągnie znakomitych zawodników i stanie się prawdziwym świętem miasta. I udało się. Mamy rekord frekwencji, mamy World Athletics Elite Label, mamy niesamowite wyniki. Ale to, co porusza mnie najbardziej, to emocje dziesiątek tysięcy kibiców na trasie, wolontariuszy i biegaczy, którzy tworzą tę wyjątkową atmosferę. Dziś Warszawa nie tylko gościła biegaczy - dziś naprawdę biegła razem z nimi - mówi Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski".

Głośne wsparcie i dobra zabawa - tak kibicowała Warszawa

To był dzień, w którym Warszawa żyła emocjami półmaratonu na każdym kilometrze. Ulice, place i parki wypełniły się dźwiękami muzyki oraz zagrzewającymi do walki okrzykami. Wzdłuż trasy działało aż 29 punktów kibicowania, każdy z własnym charakterem i pomysłem na dodanie biegaczom energii. W jednym miejscu grała orkiestra, gdzie indziej rozbrzmiewały brazylijskie rytmy, a nieco dalej dzieci bawiły się w strefach z animacjami, malowaniem buziek i puszczaniem baniek mydlanych.

materiały prasowe Półmaraton Warszawski z rekordem frekwencji

Sporo działo się również wokół mety. Na błoniach PGE Narodowego powstało Miasteczko Biegacza, które stało się miejscem spotkań i zabawy także dla kibiców i rodzin. Można było posłuchać muzyki na żywo, odpocząć w plenerowej atmosferze i wziąć udział w aktywnościach promujących zdrowy styl życia. To był prawdziwy festiwal pozytywnej energii i radości, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie i stać się częścią wielkiego biegowego święta.

#BiegamDobrze - bo w słusznej sprawie biegnie się lżej

Wśród tysięcy uczestników półmaratonu nie sposób było ich nie zauważyć. Pomarańczowi bohaterowie po raz kolejny udowodnili, że bieganie może mieć głębszy sens. Aż 1739 osób wzięło udział w akcji #BiegamDobrze, wspierając wybrane organizacje charytatywne i pokazując, że każdy kilometr może nieść realną pomoc. Do tej pory udało się zebrać ponad 750 tysięcy złotych, a licznik nadal bije, ponieważ internetowe zbiórki trwają do 4 kwietnia. Wsparcie trafi m.in. do fundacji zajmujących się zdrowiem psychicznym, co doskonale współgra z ideą biegu i jego społecznym przesłaniem. Pomarańczowi biegacze byli nie tylko częścią sportowego święta, ale także symbolem zaangażowania i empatii. Na trasie i mecie wspierali ich przedstawiciele fundacji, którzy głośno dziękowali za każdy krok i każdy gest. Od ponad dekady #BiegamDobrze łączy bieganie z pomaganiem, a każda edycja tej akcji przypomina, że półmaraton to nie tylko sportowe emocje, ale też ogromna dawka dobra, solidarności i inspiracji.

116 123. Półmaraton Warszawski przeszedł do historii jako wydarzenie rekordowe, pełne sportowej rywalizacji, wzruszeń i niepowtarzalnej atmosfery. "Dziękujemy wszystkim uczestnikom, kibicom, wolontariuszom, partnerom i mieszkańcom stolicy - to Wasza energia i zaangażowanie uczyniły ten dzień wyjątkowym. Mamy nadzieję, że dla wielu był to początek pięknej biegowej przygody, a może inspiracja, by już dziś rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji. Do zobaczenia" - przekazali organizatorzy.

