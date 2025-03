Podczas sobotniego spotkania wyborczego Szymona Hołowni w Płocku doszło do spięcia z jednym z uczestników. Młody mężczyzna, w trakcie sesji zadawania pytań, długo opowiadał o propozycjach Sławomira Mentzena.

Wskazał na propozycję uchwały Konfederacji ws. niewysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Stwierdził ponadto, że posłowie Polski 2050 zablokowali projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie wskazał, o jaką decyzję konkretnie chodzi.

- Może ja panu też zadam pytanie przy okazji - zaczął Hołownia. - Uważa pan, że misja na Jowisza powinna zostać wysłana? Pytam o nierealny problem. Wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę jest nierealnym problemem, który Mentzen podnosi, żeby na strachu i szukaniu podziałów, szczuciu ludzi, ugrać troszkę ze swojej prorosyjskiej polityki - podkreślił marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia: Władimir Putin ma połamać sobie zęby

Dalej Hołownia pytał uczestnika spotkania, czy wartości Władimira Putina są słuszne. Jego rozmówca nawiązał do wypowiedzi lidera Polski 2050 i stwierdził, że nie należy mówić o "wgniataniu Putina w ziemię", bo to "zagrożenie dla Polski".

- Bo się przerazi i podkulicie ogon, dokładnie tak jak teraz Mentzen, bojąc się odpowiedzieć na pytania w debacie. Tchórze - odparł marszałek.

Dalej kilka razy powtórzył, że Polska nie wyśle wojska do Ukrainy. - Rozumiem, że dla was najprościej jest stworzyć wirtualny świat, napompować balony z twarzą wroga, a później bohatersko z nimi walczyć. Jesteście jak socjalizm, który tworzył problemy, żeby później bohatersko latami je likwidować - mówił marszałek.

WIDEO: Kłótnia na spotkaniu wyborczym Szymona Hołowni

- Przecież (Mentzen - red.) powiedział, że z Putinem trzeba się dogadywać. Ja mówię: z Putinem trzeba walczyć, bo to zło. A on się chce dogadywać. Ogonek podkulony i appeasement (polityka ustępstw - red.). Tak jak Merkel, jak wcześniej inni (…). My nie mamy atakować Putina. Mamy doprowadzić do sytuacji, w której połamie sobie zęby, żeby nigdy nie ośmielił się przyjść po Polskę. To właśnie dzisiaj robimy, wspierając Ukrainę - podkreślił Hołownia.

Stwierdził ponadto, że Mentzen "się go boi", a realnym problemem jest dzisiaj uwolnienie zamrożonych, rosyjskich aktywów. Podkreślił, że celem jest, by za skutki wojny płacił "bandyta z własnej kieszeni".

Szymon Hołownia o Sławomirze Mentzenie: Robi wam galaretę w mózgu

Hołownia odniósł się również do sprawy CPK. Zapewnił, że rząd realizuje projekt lotniska i tras szybkiej kolei. - Musieliśmy posprzątać to, co zostawili poprzednicy, a zostawili radosną twórczość i dziesiątki milionów złotych poprzewalane na różne spółki i spółeczki (...), które nie posunęły sprawy do przodu - zaznaczył.

Zdaniem Hołowni obecny rząd pracuje nad CPK "strukturalnie i porządnie", a także dodał, iż dyskusja obecnie dotyczy tzw. szprych kolejowych i tego jak mają przebiegać oraz jak mają być finansowane.

- Jakby pan słuchał tego, co rzeczywiście w polityce się dzieje, a nie propagandy tej jeżdżącej na hulajnodze katarynki, to wiedziałby pan, że dzisiaj stoimy przed bardzo konkretnymi wyzwaniami, a Mentzen robi wam galaretę w mózgu i musicie mieć świadomość, że ten człowiek jest dzisiaj dla Polski niebezpieczny - ocenił marszałek Sejmu.

jk/wka / Polsatnews.pl