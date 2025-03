Eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną w ostatnim czasie zaobserwowali nasilenie rosyjskich działań ofensywnych w obwodzie donieckim (Pokrowsk i Łyman), zaporoskim oraz obwodzie sumskim na północy Ukrainy.

W ostatnim przypadku celem Rosjan ma być zmuszenie Ukraińców do całkowitego odwrotu z pozycji zajmowanych w rosyjskim obwodzie kurskim.

Moskwa coraz bliżej. Chcą "zasiać chaos"

ISW podkreśla, że na razie Moskwa nie poczyniła znaczących postępów na wymienionych kierunkach. Siły ukraińskie cały czas są w stanie kontratakować w obwodzie donieckim.

ZOBACZ: Rosja zwodowała nowy okręt podwodny. Atomowy Perm z Zirconami

Natomiast rosyjskie wojska zbliżyły się na trzy kilometry do granic obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego i jak zaznaczają analitycy "Kreml prawdopodobnie wykorzysta przyszłe rosyjskie postępy (…), aby zasiać chaos i strach w przestrzeni informacyjnej".

Cisza w eterze. Rosjanie mają plan

ISW zaznacza, że rosyjskie dowództwo prawdopodobnie nie przerzuci swoich sił z obwodu kurskiego, jeśli celem Moskwy jest przeprowadzenie ataku na Sumy na północy Ukrainy. Ponadto Kreml nie ma wystarczających rezerw operacyjnych, by jednocześnie zaatakować Sumy, Charków i Zaporoże, bez przerzucania wojsk rozmieszczonych już na innych odcinkach frontu.

"Jest mało prawdopodobne, aby rosyjskie wojsko było w stanie przeprowadzić trzy znaczące ofensywy przeciwko dużym miastom Ukrainy, nawet po zastosowaniu przegrupowań, ponieważ Rosja poniosła znaczne straty w pojazdach opancerzonych i ludziach w ciągu ostatnich trzech lat walk" - wskazują analitycy ISW.

ZOBACZ: Niemiecki wywiad ujawnia plany Putina. Rosja w ciągu kilku lat gotowa do "wojny na dużą skalę"

Dodają też, że nie ma obecnie żadnych raportów ze źródeł otwartych, które sugerowałyby przesunięcia sił na kierunki Sum, Charkowa i Zaporoża z innych części frontu. Co zatem jest celem Kremla?

Ofensywa negocjacyjna. Nowe żądania Kremla

Według ISW Rosjanie chcą zbliżyć się do Sum, Charkowa i Zaporoża na tyle, by miasta znalazły się w zasięgu ich artylerii. Ma im to zapewnić grunt pod operacje lądowe przed zawieszeniem broni i możliwość paraliżowania życia cywilów.

ZOBACZ: Rosja zabiera głos po rozmowach w Rijadzie. Pieskow mówił o spotkaniu z Putinem

W ten sposób Moskwa chce zyskać przewagę w negocjacjach pokojowych i "uzasadnić przyszłe żądania Rosji, by Ukraina przekazała dodatkowe terytoria, w tym terytoria, których Kreml jeszcze nie żąda" - twierdzą analitycy ISW.