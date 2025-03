Nurkom udało się podczepić stalową linę do zatopionego w bagnie wozu opancerzonego Hercules. "To duży krok naprzód" - komentuje litewski generał. Pojazdem przemieszczali się czterej amerykańscy żołnierze. Wojskowi zaginęli we wtorek na poligonie w Podbrodziu. Od tego czasu trwają ich poszukiwania.