Marszałek Sejmu - zdaniem Magdaleny Biejat - "odpalił protokół niszczenia służby zdrowia". Kandydatka Lewicy na prezydenta RP odniosła się w ten sposób w niedzielnym "Gościu Wydarzeń" do propozycji Szymona Hołowni w sprawie składki zdrowotnej. Zaapelowała do niego, żeby "po prostu nie psuł systemu ochrony zdrowia".

Magdalena Biejat w rozmowie z Marcinem Fijołkiem stwierdziła, że pomysł kandydata Polski 2050 doprowadzi do "pogłębienia się zapaści w ochronie zdrowia" i "kolejnej dziury na pięć miliardów złotych". - Dziury, na którą nas nie stać. Mówi o tym nie tylko Lewica, ale również minister Leszczyna, która nie popiera tego projektu i nie bez powodu - podkreśliła.

Kandydatka Lewicy, a obecna wicemarszałek Senatu wyjaśniła, że na propozycji marszałka zyskają najbardziej te osoby, które jej zdaniem "w ogóle nie potrzebują takiego wsparcia". - Często to są prezesi wielkich korporacji, którzy zarabiają 50 tys. złotych. Taki człowiek zyska na tej zmianie składki dodatkowe 2 tys. - zaznaczyła.

Magdalena Biejat krytykuje Szymona Hołownię. "Populistyczne hasła"

Biejat stwierdziła przy tym, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zarabiają 10 tys. złotych, w związku ze zmianą składki zyskają około 200 zł miesięcznie. Jej zdaniem problem w przypadku tych dwóch osób pojawi się w momencie, kiedy będą musieli pójść do lekarza.

- Ten, który zarabia 50 tys. zł miesięczne, wyłoży część tych pieniędzy w prywatnym szpitalu i będzie mógł mieć w nosie, jak działa publiczna ochrona zdrowia, a ten drobny przedsiębiorca nadal będzie musiał mierzyć się z zapaścią ochrony zdrowia - zaznaczyła.

- On i jego rodzina nie będą mieli dostępu do dobrej jakości usług medycznych, specjalistów bez kolejek, bo to się załatwia tylko zwiększając nakłady na ochronę zdrowia, a nie je uszczuplając pod katem populistycznych haseł. Moim zdaniem zgłaszanych tylko po to, żeby marszałek Hołownia miał jakiś sukces wyborczy - podkreśliła.

- Logika wyborcza oczywiście rządzi się swoimi prawami, ale wybory kiedyś się skończą a my zostajemy z systemem, który musi służyć naszym obywatelom na lata. To nie jest droga w tym kierunku i apeluje do Szymona Hołowni, żeby po prostu nie psuł systemu ochrony zdrowia, który ma służyć nam wszystkim - zaapelowała.

