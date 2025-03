Opłata za abonament RTV jest uzależniona od rodzaju posiadanego odbiornika. W 2025 roku miesięczna stawka wynosi 24,50 zł za telewizor, natomiast za samo radio trzeba zapłacić 8,70 zł miesięcznie. Osoby, które posiadają oba urządzenia, zobowiązane są do opłacenia pełnej kwoty, czyli 33,20 zł miesięcznie. Istnieją jednak ulgi i zwolnienia, np. dla osób powyżej 75. roku życia.

Kiedy kontrolerzy RTV odwiedzają gospodarstwa domowe i firmy?

Kontrolerzy pracujący na rzecz Poczty Polskiej mogą zapukać do drzwi w godzinach swojej pracy. Z ogłoszenia o pracę opublikowanego przez wrocławską pocztę wynika, że obowiązujący czas pracy to 7:00-15:00, co sugeruje, że to właśnie w tym przedziale należy spodziewać się kontroli.

Jak przebiega kontrola abonamentu?

Pracownicy upoważnieni przez Pocztę Polską mają za zadanie sprawdzić, czy w danym gospodarstwie domowym lub firmie opłacany jest abonament RTV. Aby przeprowadzić kontrolę, muszą posiadać stosowne uprawnienia, a ich wizyta powinna odbywać się w wyznaczonych godzinach.

Osoba przeprowadzająca kontrolę jest zobowiązana do:

przedstawienia się,

okazania odpowiednich dokumentów,

poinformowania mieszkańców o celu swojej wizyty.

Jeśli użytkownik odbiornika RTV nie może udokumentować opłacenia abonamentu, możliwe jest wystawienie wezwania do zapłaty.

Obowiązek czy wyjątek? Zasady opłacania abonamentu RTV

Abonament RTV to opłata, którą każdy właściciel odbiornika telewizyjnego i radiowego zobowiązany jest płacić na rzecz państwowej telewizji i radia. Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy nie tylko osób regularnie korzystających z programów telewizyjnych, lecz także wszystkich, którzy posiadają w domu odbiornik RTV - nawet jeśli nie używają go na co dzień.

Warto wiedzieć, że nie wszyscy są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. Mowa o osobach, które:

ukończyły 75. rok życia,

są niezdolne do pracy,

posiadają I grupę inwalidzką,

są inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

są bezrobotne,

otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie obowiązuje pod warunkiem, że odbiornik RTV znajduje się wyłącznie w ich posiadaniu i nie jest wynajmowany ani wykorzystywany w celach komercyjnych.

Seniorzy, którzy spełniają te warunki, nie muszą obawiać się kontroli. Muszą jednak zgłosić ten fakt w odpowiedni sposób. W placówce pocztowej należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia z tej opłaty.

