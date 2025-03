Niedzielne ognisko wybuchło bliżej Osowa. Według najnowszych informacji działania służb są na ukończeniu, a jednostki powoli wracają do koszar.

Rzecznik przyznał, że w tym przypadku podobnie zarzewie ognia mogło być spowodowane czynnikiem ludzkim. - Można użyć tego samego określenia - stwierdził.

Z kolei dzień wcześniej doszło do pożaru w innym miejscu. Jak poinformował wówczas rzecznik straży pożarnej w Wołominie, płomienie objęły sześć hektarów. W akcji brało udział 12 zastępów straży pożarnej.

Według relacji dowódcy sekcji st. kpt. Tomasza Przyborowskiego służby miały kłopot z podejściem do ogniska pożaru. - Pożar rozprzestrzenił się w pierwszej fazie dosyć szybko, w terenie bardzo trudno dostępnym, gdzie jednostki miały duży problem z budowaniem linii gaśniczych, rozwinięciem się do tego pożaru i to stwarzało duże problemy - dodał dowódca.

Jak informowaliśmy w sobotę, zwiększył się obszar objęty poprzednim pożarem, z początkowych półtora do sześciu hektarów, ale sytuacja została przez służby opanowana. - Działania będą trwały do dosyć późnych godzin, musimy cały teren przelać wodą, więc dosyć długa noc przed nami - zaznaczył w sobotę Przyborowski.

Zdaniem dowódcy powodem pożaru był najprawdopodobniej czynnik ludzki. - Podejrzewam, że było to podpalenie tego terenu - stwierdził wówczas.

Mimo to według najnowszych ustaleń strażacy wciąż walczą z ogniem.

Poligon wojskowy w Zielonce. Zbudowali go Rosjanie

Obiekt został zbudowany w 1888 r. przez Rosjan. Obecnie obejmuje on teren ok. 7 tys. hektarów, zajmując tym samym większość powierzchni Zielonki. Jego obszar ma długość blisko 20 kilometrów i podąża na wschód od centrum miasta.

Obecnie na poligonie nie są prowadzone szkolenia, mimo to czasami obiekt jest wykorzystywany między innymi przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

