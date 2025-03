- Opinia na temat aborcji Sławomira Mentzena, moja czy kogokolwiek innego, niekoniecznie musi mieć rezultat prawny - ocenił Krzysztof Bosak. W ten sposób w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" odniósł się do wypowiedzi kandydata Konfederacji na prezydenta o zachowaniu ciąży powstałej w wyniku gwałtu.

Bogdan Rymanowski zapytał swoich gości o ich poglądy na temat aborcji w przypadku gwałtu. Nawiązał do słów Sławomira Mentzena w Kanale Zero. Kandydat na prezydenta stwierdził, że jest przekonany, "że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością".

- To jest straszna wypowiedź, barbarzyńska, ponieważ gwałt nie jest jakąś nieprzyjemnością, czymś niefajnym, jak kiedyś mówił pan Mentzen. Ale po Konfederacji chyba nie można się spodziewać niczego innego. Głosowaliście przeciwko ustawie o zmianie definicji zgwałcenia - oceniła Monika Rosa z KO, zwracając się do Krzysztofa Bosaka.

- Opinia na temat aborcji Sławomira Mentzena, moja czy kogokolwiek innego niekoniecznie musi mieć rezultat prawny. Obecny stan prawny jest taki, że ciąża powstała w wyniku czynu zakazanego może być przerwana poprzez aborcję - zaznaczył polityk Konfederacji.

Lider Konfederacji o aborcji: To temat zastępczy

Bosak zaznaczył też, że jego partia nie przedstawiła żadnego postulatu zmiany takiego stanu prawnego.

- W związku z tym wciągnie Sławomira Mentzena czy nas wszystkich w dyskusję, jest typowym, klasycznym tematem zastępczym. To wynika z tego, że sondaże Konfederacji rosną, poparcie Mentzena rośnie i doskonale wiecie, że to co mówi, jest zgodne z oczekiwaniem dużo większej liczby Polaków, niż dotychczas na nas głosowało - powiedział dalej Bosak.

ZOBACZ: Sławomir Mentzen chce płatnych studiów. Burza po słowach kandydata Konfederacji

Dopytywany Bosak zaznaczył, że Konfederacja nie chce zmiany prawa w zakresie aborcji. Podkreślił też, że terminacja ciąży w przypadku gwałtu to marginalne przypadki w skali kraju i poprosił obecnego w studiu Wojciecha Koniecznego o potwierdzenie tych słów. Konieczny z ramienia Nowej Lewicy jest wiceministrem zdrowia.

WIDEO: Politycy ocenili wypowiedź Mentzena o aborcji

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Mogę potwierdzić. Mało jest tych zgłoszeń, to kilka przypadków rocznie. Powiedźmy sobie jedną rzecz. Jest kwestia pewnej stygmatyzacji i ukrytego problemu. Jest bardzo dużo przemocy domowej i ciąże powstają wskutek gwałtu w różnych okolicznościach, nie tylko takiego spektakularnego gdzieś na ulicy. Różnie się to odbywa (…). Często ten problem jest załatwiany tak, by problem nie wychodził na światło dzienne. Nie możemy powiedzieć, że te statystyki są prawdziwe - wskazał Konieczny.

Politycy prawicy o aborcji. "Akt heroizmu" i "akt miłości"

Radosław Fogiel z PiS ocenił, że jeśli kobieta zdecyduje się na zachowanie ciąży, powstałej w wyniku gwałtu, to "akt najwyższego heroizmu". - Ale ja nie mam w sobie na tyle buty, żeby uważać, że moją rolą jako polityka jest komukolwiek to nakazywać - powiedział. Dodał, że nie widzi potrzeby zmiany prawa.

ZOBACZ: "Podziemie Europy". Reportaż o nielegalnych aborcjach w Polsce

- Ja bym powiedział akt miłości wobec dziecka, a nie akt heroizmu - dodał Bosak.

Monika Rosa wskazała, że w propozycji 100 ustaw Mentzena był projekt 10 lat więzienia za aborcję. Propozycje powstały w 2019 roku, nie są już dostępne w sieci. Na początku 2023 roku Mentzen powiedział w Radiu ZET, że te projekty to "prehistoria".

WIDEO: "To był majstersztyk." Trzaskowski o tym, do czego rząd przekonał Brukselę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ sgo / Polsatnews.pl