- Do katastrofy, do rozdzielenia wizyt doprowadziła polityka Donalda Tuska - ocenił w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" Radosław Fogiel z PiS. Monika Rosa zarzuciła, że jego partia wykorzystała katastrofę do celów politycznych. Na kłótnie polityków zareagował Piotr Zgorzelski z PSL i stwierdził, że Fogiel "często bredzi".

Podczas dyskusji o obchodach 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, Monika Rosa z zarzuciła politykom PiS, że wykorzystali katastrofę smoleńską do walki politycznej.

- W brutalny i obrzydliwy sposób wykorzystaliście do tego, żeby podzielić Polki i Polaków. Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Twarz podziału w społeczeństwie. Nie dało się tego bardziej zrobić. Wykorzystaliście wszystkie możliwe narzędzia władzy, by dzielić społeczeństwo. A na koniec jeszcze ukradliście masę pieniędzy z budżetu państwa. Teraz będziecie za to odpowiadać - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Rosie postanowił odpowiedzieć Radosław Fogiel z PiS.

Fogiel: Do katastrofy doprowadziła polityka Donalda Tuska

- Nie będę się rozwodził nad tym infantylnym opisem polskiej polityki. Ale nad jednym nie można przejść do porządku dziennego. Pani poseł, pani ma czelność wspominać w tym kontekście o Smoleńsku. Do katastrofy, do rozdzielenia wizyt doprowadziła polityka Donalda Tuska, polityka walki z Pałacem Prezydenckim - ocenił Fogiel.

ZOBACZ: Jasne stanowisko Trzaskowskiego ws. pomnika smoleńskiego. "Dosyć podziałów"

- Nie kto inny jak ówczesny kolega polityczny Donalda Tuska Janusz Palikot rozpętał obrzydliwą, nieludzką, hejterską nagonkę na wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Pani zapominająca o Palikocie i próbująca przerzucić te wydarzenia na kogoś innego - mówił dalej.

Rosa odparła, że wizytę w Katyniu organizowała kancelaria prezydenta. Fogiel dalej powiedział o wyroku Tomasza Arabskiego (w 2010 szefa kancelarii premiera Tuska - red.), ws. organizacji lotu do Smoleńska. W grudniu 2024 roku sąd apelacyjny prawomocnie uniewinnił Arabskiego.

Posłanka dopytywała Fogla czy był zamach w Smoleńsku. - Myślę, że nikt racjonalny nie jest w stanie tego wykluczyć, znając Putina. Uważa pani, że Prigożyn sam się rozbił? - pytał w odpowiedzi Fogiel.

Rosa zaznaczyła, że przez osiem lat PiS nie udowodniło tezy o zamachu.

"Pan bredzi". Zgorzelski kontra Fogiel

Na koniec dyskusji zareagował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Ocenił, że Fogiel obraził Rosę, nazywając jej wypowiedź "infantylną".

- Tymczasem pani poseł powiedziała dokładnie tak jak jest. Sam pan często bredzi i nikt panu w ten sposób nie zwraca uwagi - podkreślił polityk PSL.

ZOBACZ: Donald Tusk zapowiada "wielki marsz patriotów". Podał datę

- Panie marszałku, naprawdę ja się na pana nie obrażam, ale niech pan uważa, co pan mówi - odpowiedział Fogiel.

jk / Polsatnews.pl