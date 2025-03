- To będzie najciekawsze zjawisko tego roku - nie ma wątpliwości Karol Wójcicki. Autor bloga "Z głową w gwiazdach" na antenie Polsat News wskazał, jak właściwie obserwować sobotnie zaćmienie Słońca i wymienił miejsca w Polsce, gdzie będzie ono najlepiej widoczne. W zależności od regionu naszego kraju Księżyc przykryje tarczę gwiazdy w kilku, kilkunastu lub nawet 26 procentach.

Karol Wójcicki przekonywał, że sobotnie, częściowe zaćmienie Słońca jest "wielkim świętem miłośników astronomii".

- Aczkolwiek warto pamiętać, że dzisiaj szczególnie trzeba zadbać o wzrok. Choć obserwacje gwiazd na co dzień nie są niebezpieczne i są częścią wielkiej przyjemności, jeśli chodzi o pasję astronomiczną, to jednak spoglądanie w stronę słońca może być niebezpieczne - przestrzegał na antenie Polsat News.

Zaćmienie Słońca w Polsce. Gdzie będzie najlepiej widoczne?

Autor bloga "Z głową w gwiazdach" wskazał, że zaćmienie Słońca będzie widoczne najlepiej na północnym-zachodzie kraju. Uściślił, że chodzi zwłaszcza o wyspę Wolin, Szczecin i Świnoujście.

WIDEO: Zaćmienie Słońca. Karol Wójcicki na antenie Polsat News

Na świecie najdogodniejsze warunki do obserwacji zaćmienia będą w północno-wschodniej Kanadzie, na Grenlandii i Islandii. - Jakby wiceprezydent J. D. Vance został o dzień dłużej, to miałby fajne widowisko - mówił ekspert, nawiązując do piątkowej wizyty amerykańskiego polityka na Grenlandii.

"Najciekawsze zjawisko" na niebie. Ekspert ostrzega

Częściowe zaćmienie, w zależności od regionu Polski, będzie widoczne około południa. - Ale pamiętajcie państwo, jeśli nie mamy specjalnych okularów, nie spoglądamy w stronę słońca. Można ratować się maską spawalniczą, ale żadne dyskietki, płyty CD, żadne okulary z filtrem UV, absolutnie do niczego się dzisiaj nie nadadzą - wyjaśniał Karol Wójcicki.

ZOBACZ: Częściowe zaćmienie Słońca. Będzie widoczne w całej Polsce przez ponad godzinę

Ekspert zaznaczył, że transmisję z zaćmienia można zobaczyć bezpiecznie w internecie lub na "pokazach nieba" organizowanych przy planetariach i uniwersytetach.

jk/wka / Polsatnews.pl / Polsat News