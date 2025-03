Kreśląc wizję swojego "idealnego świata", Sławomir Mentzen przyznał, że studiowanie byłoby odpłatne. - Oznaczałoby to, że ten, kto idzie na studia, utrzymuje uniwersytet od rektora po zakup papieru - uznała w "Debacie Gozdyry" wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk. Słów kandydata na prezydenta bronił jego kolega z formacji. - System edukacyjny nie jest doskonały - stwierdził Michał Urbaniak.

Szerokim echem odbija się wypowiedź Sławomira Mentzena, który w programie Krzysztofa Stanowskiego stwierdził, że w jego "idealnym świecie" studia byłyby płatne. Kandydat Konfederacji na prezydenta wskazywał na przykłady Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. - Poziom edukacji w tych państwach wygląda znacznie lepiej niż w Polsce - oceniał.

Do jego słów ustosunkowali się goście piątkowej "Debaty Gozdyry". Michał Urbaniak z Konfederacji zwrócił uwagę, że Mentzen wspominał o "idealnym świecie", lecz w rzeczywistości jego koncept nie zostanie zrealizowany "tak od razu". - Natomiast wszyscy wiemy doskonale, że system edukacyjny dzisiaj nie jest doskonały - mówił.

Mentzen chce płatnych studiów. Kandydat Konfederacji w ogniu krytyki

Słowom o płatnych studiach sprzeciwiła się wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, a jeszcze do niedawna prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Karolina Zioło-Pużuk. Przyznała, że jest przekonana, iż Konfederacja byłaby w stanie wprowadzić pomysł Mentzena w życie.

- Niech pan nie kłamie, że nie jesteście w stanie tego zrobić w chwilę, że to tylko fantazja. Jeśli zaczęlibyście rządzić, to jesteście w stanie w ciągu sekundy to zrobić, jedną decyzją - oceniła.

Wiceminister tłumaczyła, że realizacja pomysłu oznaczałaby, że państwo nie utrzymywałoby uniwersytetów, a robiliby to sami studenci. - Od rektora po zakup papieru do drukarki - przekonywała, sugerując, że opłaty takie nie stanowiłyby czegoś w rodzaju czesnego. Samą ideę przedstawioną przez kandydata nazwała "fantazją z cyklu dystopia, a nie utopia".

Ze słowami poprzedniczki zgodziła się posłanka KO Karolina Pawliczak. Mentzena nazwała "tiktokowym kandydatem" i stwierdziła, że jest niepoważny. - Pseudoprogram fantazyjny Konfederacji tworzy się w miarę potrzeby chwili, czyli w programach telewizyjnych, na wiecach. Co komu odpowiada to pan Mentzen sobie przekazuje, po czym bierze hulajnogę i ucieka - ironizowała.

Będą akademiki za złotówkę? Poseł PiS wyciąga niezrealizowaną obietnicę

Wypowiedzi Sławomira Mentzena nie krytykował Łukasz Kmita z PiS. Poseł przypomniał jednak, że część obecnej koalicji rządzącej postulowała w przeszłości w kampanii wyborczej ofertę programową dla studentów "Akademik za złotówkę". - Oni są tak samo wiarygodni - przekonywał.

Kmita przypomniał niefortunną wypowiedź byłego ministra Dariusza Wieczorka, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim - na pytanie o to, czy program był "ściemą" - stwierdził, że tak, po czym się zaśmiał. - Więc jeśli atakujecie kolegę z Konfederacji, to miejcie na względzie, że w przypadku akademików się kompromitowaliście i jesteście też niewiarygodni - przekonywał poseł.