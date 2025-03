- Ukraińskie siły zbrojne nie słuchają rozkazów kierownictwa i nadal próbują atakować obiekty energetyczne - powiedział Dmitrij Pieskow, potwierdzając słowa Władimra Putina o konieczności utworzenia rządu tymczasowego w Ukrainie. Kreml uważa, że to jedyne rozwiązanie, aby zawrzeć rozejm i dotrzymać wszystkich warunków.

W mediach pojawiły się informacje, że Władimir Putin dąży do utworzenia rządu tymczasowego na Ukrainie. Miałoby to zapewnić "stabilizację" w kwestii rozmów pokojowych i zawieszenia broni.

Rosja chce rządu tymczasowego w Ukrainie

- Rosja nie wie, z kim podpisać cokolwiek na Ukrainie, ponieważ jutro przyjadą inni przywódcy - stwierdził Putin, dodając, że ugrupowania nacjonalistyczne wykorzystują wojnę i przejmują władzę na Ukrainie.

Putin chciałby zaangażowania innych państw i organizacji. Uważa, że tymczasowa administracja mogłaby być wprowadzona "pod auspicjami ONZ, USA, krajów europejskich i naszych partnerów". Miałoby to doprowadzić do wyborów i wyłonienia rządu, by następnie "rozpocząć rozmowy na temat traktatu pokojowego".

Słowa te potwierdził Dmitrij Pieskow podczas piątkowego briefingu prasowego. Rzecznik Kremla stwierdził, że takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ Ukraina nie wywiązuje się z warunków porozumienia dotyczącego ostrzału infrastruktury energetycznej.

- Na Ukrainie panuje całkowity brak kontroli ze strony ukraińskich sił zbrojnych. Ukraińskie siły zbrojne nie słuchają rozkazów kierownictwa i rządu i nadal próbują atakować obiekty energetyczne. Jeśli Ukraina wydała rozkazy, to najwyraźniej nie są one wykonywane - powiedział Pieskow.

Rozwiązaniem problemu ma być utworzenie "zarządzania zewnętrznego". Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w odpowiedzi na prośbę o komentarz do słów Putina, oświadczył, że rządy na Ukrainie określone są przez jej konstytucję i obywateli. Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się do sprawy.

"Dyktator bez wyborów"

To nie pierwsze naciski na Ukrainę. W lutym Stany Zjednoczone zaczęły domagać się przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Donald Trump ostro krytykował Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go "dyktatorem bez wyborów" i sugerując, że ma zaledwie kilkuprocentowe poparcie.

"Kocham Ukrainę, ale Zełenski wykonał okropną robotę, jego kraj jest zniszczony, a miliony ludzi niepotrzebnie zginęły – i tak to trwa…" - pisał prezydent USA na Truth Social.

Oskarżył go o manipulowanie opinią publiczną i stwierdził, że nie ma poparcia. "Co więcej, Zełenski przyznaje, że połowa pieniędzy, którą mu wysłaliśmy 'zaginęła'. Odmawia zorganizowania wyborów, ma bardzo niskie poparcie w ukraińskich sondażach, a jedyną rzeczą, w której był dobry było rozgrywanie Bidena" - dodał amerykański prezydent.