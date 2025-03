Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział, że papież będzie w stanie dalej rządzić Kościołem katolickim. Musi najpierw jednak dużo odpoczywać i przejść kilkutygodniową rekonwalescencję. Obecnie Franciszek unika jakichkolwiek spotkań i aktywności.

Podczas rozmowy z dziennikarzami sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej powiedział: - Wydaje mi się, że papież jest dobrze połączony z całym Kościołem i ze wszystkimi wiernymi. Pokazały to wszystkie wyrazy miłości i zwłaszcza modlitwy, którymi towarzyszono mu przez dni choroby i które trwają.

Watykan. Papież będzie nadal rządził Kościołem. Będą "nowe sposoby"

Następnie kardynał Parolin podkreślił, że codziennie otrzymuje wiadomości od wielu osób o tym, że modlą się za Franciszka, jego powrót do zdrowia oraz o to, by mógł odzyskać pełnię sił, wznowić aktywność i rządzić Kościołem. - Może nie tak, jak wcześniej, ale trzeba będzie znaleźć nowe sposoby - ocenił, cytowany przez Ansę.

Jego zdaniem Franciszek jest dalej w stanie rządzić Kościołem. Mówiąc o rekonwalescencji papieża, rozpoczętej po jego powrocie ze szpitala do Watykanu w niedzielę, oświadczył, iż Franciszek "jest w Domu Świętej Marty, odpoczywa, nikogo nie spotyka".

- Według mojej wiedzy nie przyjmuje nikogo na audiencjach. Ważne jest to, by znalazł czas na to, by powoli wracać do zdrowia i jest tylko jeden warunek: spokój i żadna aktywność, zwłaszcza publiczna - wyjaśniał.

Franciszek przechodzi rekonwalescencję

Przekazał także, że jeśli chodzi o uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, to ewentualny udział papieża będzie zależał od stanu jego zdrowia. Przypomniał, że dotychczas mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek Franciszek odprawiał poza Watykanem, w takich miejscach, jak więzienie czy szpital. - Sądzę, że w tym roku nie do pomyślenia jest to, by papież mógł wyjść - ocenił.

Dodał, że czas pokaże, czy Franciszek będzie mógł przewodniczyć uroczystościom, czy też oddeleguje do tego kardynałów. W piątek z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej spotka się w Watykanie prezydent Andrzej Duda.

