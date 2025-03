Do końca obecnej dekady Federacja Rosyjska ma być gotowa do "wojny konwencjonalnej na dużą skalę" przeciwko NATO, wynika z aktualnej oceny niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND). Według doniesień do końca przyszłego roku armia Władimira będzie liczyła 1,5 mln żołnierzy.

W piątek niemiecki dziennik "Bild" powołując się na "ponure prognozy" Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) ujawnił, że "Rosja przygotowuje się do ataku na NATO".

"Wojna konwencjonalna na dużą skalę". Niemiecki wywiad o planach Kremla

Według publikacji prowadzona w Ukrainie wojna nie osłabiła rosyjskiej gospodarki na tyle, żeby negatywnie wpłynąć na działania militarne. Dziennik podał, że "nowa ocena sytuacji przeprowadzona przez BND i Bundeswehrę" prowadzi do wniosku, wedle którego na Kremlu bierze się pod uwagę wariant "systemowego konfliktu" z Zachodem.

Putin ma być gotów do realizacji swoich imperialnych celów używając do tego siły militarnej. "Do końca dekady Rosja prawdopodobnie stworzy wszystkie warunki do prowadzenia 'wojny konwencjonalnej na dużą skalę'" - czytamy.

Rosja może przetestować NATO. Odpowiedź na pytanie o art. 5

"Suddeutsche Zeitung" powołując się z kolei na litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa (VSD) przekazał, że w "perspektywie średnioterminowej" Federacja Rosyjska nie jest w stanie prowadzić "konwencjonalnej wojny na dużą skalę przeciwko NATO". W niedługim czasie mogłaby być za to możliwa "ograniczona akcja wojskowa przeciwko jednemu lub kilku krajom NATO".

Ta opcja miałby dać na Kremlu odpowiedź na pytanie o realną spójność Sojuszu i to czy art. 5 NATO działa.

Rosyjska armia coraz silniejsza. Kilkukrotny wzrost wydatków na wojsko

W dłuższej perspektywie Putin miałby planować wojnę z całym NATO. BND wskazuje, że mimo dużych strat i zachodnich sankcji, Rosja nadal jest wydolna, a jej armia rośnie w siłę.

Twórcy publikacji wskazują też, że Kreml zwiększył wydatki wojskowe w "zapierającym dech w piersiach tempie". Już w tym roku mają one wynieść około 120 mld euro, co stanowi ponad 6 proc. rosyjskiego PKB. Oznaczałoby to czterokrotny wzrost wydatków na zbrojenia w porównaniu z budżetem z 2021 roku.