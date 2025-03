Prowadzący "Punkt Widzenia Szubartowicza" rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem na temat ewentualnej deregulacji zawodów medycznych, w kontekście jednej z wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczącej alternatywnych metod leczenia.

Kandydat Konfederacji na prezydenta opowiadał w przeszłości, że gdy jego brat miał problem z ręką, jego babcia zaprowadziła go "do jakiejś wiejskiej baby", która dzięki odpowiednim naciskom dłońmi zdołała go wyleczyć. Polityk sugerował, że gdyby "pozwolić leczyć" każdej osobie, a nie tylko kierunkowo wykształconym, "wielu ludzi byłoby zdrowych". Wypowiedź tę przypomniał w ostatnim wywiadzie ze Sławomirem Mentzenem Krzysztof Stanowski.

"Bez jaj". Krzysztof Bosak oburza się na słowa Przemysława Szubartowicza

Bosak stwierdził, że Konfederacja nie proponuje deregulacji zawodów medycznych. Szubartowicz nie odpuszczał i nawiązując do słów Mentzena stwierdził, że niektórzy publicyści mogliby orzec, że ugrupowanie Bosaka proponuje "leczenie się u znachorów, czyli bez certyfikacji".

- Nie no, bez jaj. Bez jaj. Nic takiego nie proponujemy. Naprawdę obraźliwe jest tego typu pytanie - oburzył się wicemarszałek i zaproponował, by dalszą część rozmowy poświęcić kosztom energii i obecnemu rządowi.

- A dlaczego obraźliwe jest takie pytanie, skoro to w przestrzeni publicznej państwa obciąża? To nie ja wymyśliłem te tezy - bronił się prowadzący.

Bosak odparł, że nie ma żadnego przemówienia sejmowego, konferencji prasowej, ani projektu ustawy, które mogłyby być potwierdzeniem tego, że jego ugrupowanie dąży do tego rodzaju zmian w służbie zdrowia. Wskazał też, że Krzysztof Stanowski jest kontrkandydatem Mentzena, więc zadawane przez niego pytania miały prawo być "zaczepne".

"Punkt Widzenia Szubartowicza". Bosak o tym, co naprawdę miał na myśli Mentzen

- Jeżeli Sławomir Mentzen mówi: nie potrzeba być lekarzem, żeby złożyć rękę, to co mówi? - dopytywał Szubartowicz.

Marszałek stwierdził, że kandydat na prezydenta powiedział prawdę. Wskazał, że na kursach medycyny pola walki żołnierze uczą się tego, jak udzielić komuś pomocy, nie posiadając wykwalifikowanej wiedzy medycznej.

- W sensie ogólnym każdy z nas powinien być gotów udzielić pierwszej pomocy drugiemu, natomiast jeśli pyta pan o poziom zaawansowania rozwoju naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji, samej ochrony zdrowia, no to kształcimy wysoko wykwalifikowanych lekarzy, żeby robili to fachowo. To jest typowa strategia szukania dziury w całym - przekonywał Bosak.

Marszałek stwierdził, że Mentzen zasugerował jedynie, że "przez większość historii ludzkości nie mieliśmy akademickiej wiedzy". - Popieramy to, żeby ludzie, którzy leczą Polaków mieli dyplomy certyfikowane, znali język polski, uczyli w jednostkach ochrony zdrowia, a z drugiej strony nie wykluczamy tego, że pierwszej pomocy może udzielić ktoś, kto nie ma odpowiednich dyplomów. To jest logiczne, normalne, zdroworozsądkowe - orzekł lider Konfederacji.