Pięć pojazdów uczestniczyło w wypadku, do którego doszło na trasie S2 pod Warszawą. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z kierowców. Konieczna okazała się pomoc Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało mężczyznę do szpitala. Do innego groźnego wypadku doszło również na S7.