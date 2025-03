Koalicja może stracić władzę. Sondaż umacnia trend

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę to mogłoby dojść do przesilenia na sceny politycznej - wynika z najnowszego sondażu United Survey. Badanie umacnia ostatni trend, zgodnie z którym Koalicja Obywatelska zwiększa swoją reprezentację sejmową, jednak kosztem swoich partnerów i może przez to stracić większość.