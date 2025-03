Karol Nawrocki wyraził chęć debaty. "W konkretnym temacie"

- Jestem gotowy debatować z Rafałem Trzaskowskim, chyba że stchórzy - powiedział w "Graffiti" Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji na prezydenta RP w dalszej części programu wyraził również chęć na starcie 1:1 z Karolem Nawrockim.

Podczas czwartkowej konferencji do chęci debaty odniósł się także kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki. - Staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Wzywam Rafała Trzaskowskiego do walki na argumenty fair play w dyskusji o bezpieczeństwie państwa polskiego w obliczu sytuacji międzynarodowej i sytuacji na naszych granicach - powiadomił.

Karol Nawrocki wyraził chęć debaty. "On jest dla mnie punktem odniesienia"

- Ja diagnozuję jedno zło w tej kampanii wyborczej, tym złem jest Rafał Trzaskowski, a więc kandydat wystawiony i prowadzony przez Donalda Tuska. Domknięcie systemu i jednowładco w państwie polskim przy ewentualnym zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego w moim uznaniu będzie dramatem państwa polskiego w zakresie polityki finansowej i ideologicznej - mówił.

- Cały swój wysiłek kumuluję w zatrzymaniu planu Donalda Tuska, który polega na zainstalowaniu Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim. On jest dla mnie punktem odniesienia. Jego wzywam na debatę w konkretnym, jednak temacie bezpieczeństwa, czyli najważniejszym temacie w kampanii wyborczej - powiedział Nawrocki.

