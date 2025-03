Tusk powiedział na konferencji prasowej w Paryżu, że przy okazji szczytu "koalicji chętnych" - państw sojuszniczych Ukrainy, z udziałem przedstawicieli UE i NATO - spotkał się w "cztery oczy" z prezydentem Francji, z którym rozmawiał m.in. o bilateralnych relacjach obu krajów.

Traktat między Polską a Francją. "Niedługo będziemy mogli go podpisać"

- Finalizujemy traktat między Polską a Francją i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli go podpisać - zapowiedział Tusk, ale zaznaczył, że "na razie nie będzie zdradzał szczegółów, ale wiele wskazuje na to, że może być to traktat przełomowy, jeśli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa".

- To byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski - powiedział szef rządu.

- Nasze polskie stanowisko jest w całej rozciągłości akceptowane - jako część tej europejskiej i natowskiej wizji pokoju i bezpieczeństwa - podkreślił podczas spotkania w dziennikarzami w polskiej ambasadzie w Paryżu.

- Z dużą satysfakcją przyjąłem rezultat tej krótkiej, ale bezpośredniej i przyjacielskiej rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem - podkreślił premier.

O dopracowywaniu szczegółów nad traktatem o wzmocnionej przyjaźni i współpracy między Polską i Francją mówił już w styczniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przekonywał wówczas, że nowy traktat będzie stanowił istotny impuls dla stosunków polsko-francuskich, a jego finalizacja nastąpi w najbliższych miesiącach.

Spotkanie w Paryżu. Obecni przedstawiciele ok. 30 państw

Łącznie w organizowanym w Paryżu spotkaniu uczestniczyło około 30 przedstawicieli państw i rządów, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który już w środę wieczorem odbył dwustronne spotkanie z prezydentem Macronem.

Na szczycie obecni byli także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.