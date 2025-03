- Nienawidzę tego, że znów ratujemy Europę - miał wyznać wiceprezydent USA J.D. Vance na komunikatorze Signal, uzasadniając sceptycyzm co do ataku Stanów Zjednoczonych na rebeliantów Huti. Zapis rozmowy Vance'a z innymi wysokimi przedstawicielami amerykańskiej administracji ujrzał światło dzienne dzięki redakcji "The Atlantic". Jeszcze bardziej szokujące słowa popłynęły z ust Pete'a Hegsetha.