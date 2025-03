U 30-letniego pacjenta olsztyńskiego szpitala lekarze podejrzewają błonicę - potwierdził Polsat News dr Paweł Grzesiowski. Zarażony mężczyzna jest w stanie ciężkim. Wcześniej przypadki błonicy potwierdzono u dwóch osób we Wrocławiu, ale jak przekazał szef GIS - zakażania te nie są powiązane.

Jako pierwsze informację podało RMF FM. Według rozgłośni Mężczyzna to mieszkaniec Siedlec, który przyjechał do Olsztyna. Pogotowie zabrało go sprzed jednego ze sklepów z silnym bólem nogi.

U 30-latka wykryto maczugowca błonicy. Próbka trafiła do dalszych badań.

Do szpitala trafiło kilkadziesiąt szczepionek na błonicę - profilaktyczne zaszczepiony zostanie m.in. personel placówki.

Z kolei służby sanitarne mają prowadzić wywiad środowiskowy, by ustalić, z kim 30-latek mógł mieć kontakt.

Sześciolatek z błonicą we Wrocławiu. Wrócił z Afryki

W połowie marca do szpitala we Wrocławiu trafił sześciolatek z błonicą. Chłopiec wrócił z wakacji w Afryce. Następnie potwierdzono, że zarażona jest również osoba dorosła, która miała kontakt z dzieckiem. Sześciolatek nie był zaszczepiony.

W niedzielę wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" dr Paweł Grzesiowski powiedział, że "dziecko jest w stanie stabilnym, ale wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii. Główny Inspektor Sanitarny informował wówczas, że osoba dorosła, która zaraziła się błonicą jest w dobrym stanie. - Myślę, że w tym tygodniu wyjdzie do domu - przekazał.

Błonica. Co to za choroba?

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, w 2024 roku zanotowano w Polsce dwa przypadki błonicy, w 2023 roku - jeden, a w 2022 roku żadnego.

Szczepienia przeciwko błonicy są w Polsce obowiązkowe. Według kalendarza szczepień, każde dziecko powinno zostać zaszczepione czterema dawkami szczepionki w początkowych miesiącach życia (od drugiego do osiemnastego - szczepienie podstawowe) i dawką przypominającą w szóstym roku życia. Z powodu zanikania odporności, z upływem czasu osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat.

Błonica, określana też jako dyfteryt, krup lub dławiec, jest ostrą i ciężką chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie zwane maczugowcami błonicy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub nosicielem, rzadziej przez kontakt z zakażonymi zwierzętami, jak koty, psy i konie. Objawy pojawiają się początkowo w miejscu kolonizacji bakterii, czyli w gardle, na migdałkach podniebiennych, w krtani, rzadziej w nosie, na spojówkach i błonach śluzowych narządów płciowych.

W miejscach wniknięcia do organizmu bakterie wywołują martwicę tkanek, tzw. pseudobłony rzekome, mające postać szarych, półprzezroczystych lub czarnych nalotów krwawiących przy próbie oderwania. Razem z powiększającymi się szyjnymi węzłami chłonnymi i obrzękiem szyi mogą prowadzić do zwężenia światła gardła i krtani oraz zgonu w wyniku niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia.

Maczugowce błonicy wydzielają silną toksynę błoniczą, która rozprzestrzeniając się w organizmie, może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów, tj. do zapalenia mięśnia sercowego i martwicy cewek nerkowych. Mogą również wystąpić powikłania neurologiczne, jak porażenie podniebienia i tylnej ściany gardła, porażenie mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych, porażenia kończyn i mięśni twarzy.