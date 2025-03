Karta dla seniorów daje zniżki w całej Polsce. Wystarczy jeden wniosek 

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa skierowana do osób, które ukończyły 60. rok życia. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek i ulg na terenie całej Polski. Celem programu jest wspieranie aktywności osób starszych oraz ich integracji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do usług i produktów.