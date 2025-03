Putin przekazał Trumpowi wiadomość. Kreml mówi o "ostrożnym optymizmie"

Istnieją podstawy do "ostrożnego optymizmu" - przekazał Kreml po czwartkowej wizycie Steve'a Witkoffa. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa rozmawiał z Władimirem Putinem o warunkach zawieszenia broni w Ukrainie. Rosyjski przywódca przekazał prezydentowi USA wiadomość.

Kreml poinformował w piątek, że prezydent Rosji Władimir Putin wysłał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wiadomość dotyczącą jego propozycji zawieszenia broni w Ukrainie za pośrednictwem specjalnego wysłannika Trumpa - przekazał Reuters. Jak dodano, istnieją podstawy do "ostrożnego optymizmu".

To pierwszy oficjalny komunikat Moskwy po czwartkowym spotkaniu.

Wojna na Ukrainie. Wysłannik Trumpa w Moskwie

Władimir Putin rozmawiał w czwartek ze Stevem Witkoffem, wysłannikiem Trumpa w Moskwie. Omawiali oni amerykańską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni z Ukrainą.

ZOBACZ: Najbardziej śledzony lot. Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa w Moskwie

- Z pewnością istnieją powody do ostrożnego optymizmu. Wczoraj usłyszeliście bardzo ważną wypowiedź prezydenta Putina, który odpowiadał na pytanie dziennikarza. Powiedział, że popiera stanowisko prezydenta Trumpa w kwestii porozumienia, ale zadał kilka pytań, na które należy odpowiedzieć wspólnie - powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.



- Tak, rzeczywiście, jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mimo to prezydent wyraził solidarność ze stanowiskiem pana Trumpa - dodał.

Rosja. Putin rozmawiał z wysłannikiem Trumpa

Samolot ze Steve'em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA na pokładzie wylądował w czwartek rano w Moskowie.

Wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Witkoff zaczyna odgrywać coraz większą rolę w rozmowach amerykańsko-rosyjskich dotyczących zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

ZOBACZ: Czy Ukraina przegrywa wojnę? Stanowcze zdanie eksperta

W środę administracja Trumpa miała przedstawić Kremlowi szczegóły swojej propozycji 30-niowego rozejmu. Wcześniej strona ukraińska przystała na propozycję Amerykanów.

Według Reutera w odpowiedzi Rosjanie mieli przesłać do Białego Domu listę swoich warunków. Kreml nie potwierdził tej informacji.