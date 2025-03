Mark Carney zastąpił na stanowisku premiera Justina Trudeau, który na początku stycznia zapowiedział ustąpienie z urzędu. W minioną niedzielę, 9 marca, większością 85,9 proc. głosów, Carney wygrał wybory nowego lidera Partii Liberalnej.

Jeszcze w czasie trwania wieczoru wyborczego uderzył w USA, które rozpoczęły w marcu wojnę celną z Kanadą, nazywają je "krajem, któremu nie możemy dłużej ufać". Polityk zapowiedział również utrzymanie ceł odwetowych wobec USA, duże inwestycje, a także nowe partnerstwa gospodarcze.

Jak podał publiczny nadawca CBC, w przyszłym tygodniu Carney uda się w pierwszą zagraniczną podróż do Londynu i do Paryża.

Nowy premier ogłosi przyspieszone wybory?

Carney będzie podejmował decyzję, czy organizuje przyśpieszone wybory. Kanadyjskie wybory federalne miały się odbyć w październiku, ale kiedy Trudeau ogłaszał 6 stycznia swoje ustąpienie po wyborze nowego lidera Partii Liberalnej, zawiesił prace parlamentu do 24 marca.

ZOBACZ: Przyszły premier Kanady ujawnił zamiary. Od razu uderzył w Trumpa

To oznacza, że Carney jako premier mniejszościowego rządu może szukać poparcia w partiach opozycyjnych i rozpocząć nową sesję parlamentu, ogłaszając program rządu i niezbędne obecnie ustawy. Może też ogłosić przyśpieszone wybory.

Według kanadyjskich mediów istnieje duże prawdopodobieństwo, że Carney ogłosi właśnie przyśpieszone wybory, które odbyłyby się na przełomie kwietnia i maja.

Gubernator generalna Mary Simon zaprzysięgła również nowy rząd.

Kanada ma nowego premiera. Kim jest Mark Carney?

Carney urodził się 16 marca 1965 r. w Fort Smith na kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich. Nowy premier jest byłym szefem banku centralnego Kanady i banku centralnego Wielkiej Brytanii. Gubernatorem Bank of Canada był w latach 2008-13, a funkcję szefa Bank of England sprawował w latach 2013-20. Zasłynął jako pierwszy w historii prezes brytyjskiego banku centralnego, który, obejmując stanowisko, nie posiadał brytyjskiego obywatelstwa. Otrzymał je dopiero w 2018 r.

Carney już poinformował, że rozpoczął procedurę zrzeczenia się obywatelstwa Wielkiej Brytanii, a także Irlandii, które uzyskał w latach 80. XX w. ze względu na swoje irlandzkie pochodzenie.

ZOBACZ: "Natychmiast i zdecydowanie". Kanada stawia się Donaldowi Trumpowi

Nowy premier Kanady grał w hokeja jako bramkarz, a po szkole średniej w Edmonton (katolicka St. Francis Xavier), dokąd przenieśli się jego rodzice, uzyskał stypendium, które pozwoliło mu studiować na Harvardzie w USA. Doktorat z ekonomii obronił na Oksfordzie w 1995 r. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał "Dynamiczne korzyści konkurencji". Jak podawał brytyjski dziennik "The Guardian", jednym z recenzentów pracy doktorskiej Carneya był sir John Vickers, późniejszy szef komisji ds. bankowości Wielkiej Brytanii, która analizowała odporność banków brytyjskich na kryzys finansowy lat 2007-10.

Po studiach Carney pracował w banku Goldman Sachs, a w 2003 r. objął funkcję wiceszefa kanadyjskiego banku centralnego. W 2004 r. przeszedł do ministerstwa finansów Kanady. Po odejściu z Bank of England pracował m.in. w Brookfield Asset Management, kanadyjsko-amerykańskiej firmie zarządzającej aktywami finansowymi. Był też specjalnym wysłannikiem ONZ ds. klimatu i finansów.

Carney przekazał swoje aktywa, z wyjątkiem tytułu do posiadanych nieruchomości, do tzw. blind trust, czyli "ślepego trustu", który będzie zarządzał nimi bez kontroli polityka. Według kanadyjskiego prawa osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak premier i ministrowie, muszą przekazać federalnemu komisarzowi ds. etyki raport wyszczególniający posiadane aktywa finansowe w ciągu 60 dni od objęcia urzędu, a w ciągu 120 dni od rozpoczęcia urzędowania powinny zwrócić aktywa wskazane przez komisarza ds. etyki. Mogą też przekazać je do "ślepego trustu". Komisarz ds. etyki musi wówczas zaakceptować wybór osoby zarządzającej trustem.

WIDEO: Rosja "nie ma chęci" na pokój. Ekspert o propozycji Zełenskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / PAP/Polsatnews.pl