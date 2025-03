Rozporządzenie MEN ws. lekcji religii jest niesprawiedliwe z trzech powodów - wskazał bp Wojciech Osial. Jednym z nich ma być brak wcześniejszego dialogu z Kościołem, co nazwał "złamaniem prawa". Hierarcha przypomniał również, że Episkopat zamierza "wykorzystać wszystkie możliwości prawne", by nie dopuścić do wejścia w życia zmian.