Sosnowiec, 26 lutego, późne popołudnie. Osiedle jakich pełno w Polsce. Nagle ciszę przerywa przeraźliwy krzyk.

- Kobieta na balkonie jest z małym dzieckiem i krzyczy: pomocy! Ubrałem się i zszedłem na dół. Była tam moja narzeczona i prawdopodobnie babcia dziecka. Narzeczona chyba ze cztery czy pięć razy dzwoniła na policję, na straż - opowiada Michał Komorowski.

- Babcia dobijała się do drzwi, nie mogła otworzyć. Słyszałam przeraźliwy płacz dziecka. O 16:39 zadzwoniłam drugi raz po policję, bo nie przyjeżdżali, a widać było, że pomoc była potrzebna jak najszybciej – mówi Aleksandra Gawlik, narzeczona pana Michała.

- Czekaliśmy dość długo - pół godziny, czterdzieści minut. To dziecko dalej tam płakało i to mnie skłoniło, żeby tam wejść – dodaje Michał Komorowski.

Kobieta na balkonie wołała o pomoc

O wyjaśnienia ekipa "Interwencji" zapytała podkom. Katarzynę Cypel-Dąbrowską z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Dziennikarz: - Zdecydował się, żeby wejść do tego mieszkania ryzykując własne życie. To nie sąsiedzi tam powinni być pierwsi, tylko służby. Po jakim czasie patrol policji tan dojechał od zgłoszenia?

Policjantka: - Nie mam dokładnie informacji, dlatego że to nie było bezpośrednio zgłoszenie do nas, tylko na 112. My tak jakby otrzymujemy już to zgłoszenie z drugiej ręki, otrzymujemy już wpis i mamy po prostu kilka zgłoszeń w jednym czasie, że może mieć miejsce pod tym adresem jakaś awantura domowa.

- Wyszedł sąsiad obok. Zapytałem, czy możemy zobaczyć z jego balkonu, czy balkon sąsiada jest otwarty. No i balkon był otwarty, więc przeszedłem przez barierkę. Nie wiedziałem, co tam się stało. Myślałem, że kobieta zasłabła i dziecko płacze po prostu – wspomina Michał Komorowski.

"Podniosłem ręce do góry, bo się wystraszyłem"

Teraz już wiemy, że sąsiad pojawił się chwilę po dokonaniu zbrodni i stanął oko w oko z zabójcą.

- "Halo", "dzień dobry" i tak dalej. I z drugiego pokoju wyskoczył do mnie ten pan z rozwalonym łukiem brwiowym i mówił: "To nie moja wina, to nie ja zacząłem". Podniosłem ręce do góry, bo się wystraszyłem. Miał powiększone źrenice, jak na mnie patrzył i był roztrzęsiony, drgał cały – opowiada pan Michał.

- W mieszkaniu została zamordowana kobieta, która zginęła od ciosów nożem – informuje Damian Kabała z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

"Interwencja". Sprawca uciekł przez balkon

Mężczyzna chciał wyjść przez drzwi, ale agresor mu tego zabronił. Jedynym wyjściem pozostał powrót na balkon obok.

- Będąc na balkonie nie miałem jak z nim przejść, więc popatrzyłem mu w oczy i mówię do niego: musisz mi go podać. Przeszedłem przez balkon i on mi to dziecko podał, jeszcze pytał, jak mam na imię. Nie wiedziałem, czy on mi odda to dziecko, ale podjąłem ryzyko – tłumaczy pan Michał.

- Sprawca bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa jeszcze przed przybyciem służb zbiegł przez balkon. Następnie został zatrzymany około czterech kilometrów od miejsca zdarzenia na przystanku tramwajowym. Za zarzucany czyn grozi kara od dziesięciu lat pozbawiania wolności do dożywocia. Odmówił on składania wyjaśnień i stwierdził, iż w ogóle nie pamięta zdarzenia – informuje Damian Kabała z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

Mateusz S. ma 33 lata, z zawodu jest informatykiem. Nigdy wcześniej nie był karany. Policja nie odnotowała wcześniej żadnych interwencji.

- Sprawca najprawdopodobniej leczył się w przeszłości psychiatrycznie – przekazał Damian Kabała z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

