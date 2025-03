Rząd wyśle paczki wszystkim Polakom. Zawartość może uratować życie

Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, tłumaczył, że poradnik ma w przystępny sposób dostarczyć najważniejszych informacji dot. sytuacji kryzysowych.

ZOBACZ: Chcą odwołać prezydenta Wrocławia. "Zbiórka podpisów na ostatniej prostej"

- Będą dotyczyły tego, jak radzić sobie w sytuacjach różnych zagrożeń. Będzie to miejsce, z którego każdy obywatel dowie się, co ma zrobić, w jaki sposób ma się lepiej przygotować; pakiet informacji, począwszy od tego, jak zadbać o bezpieczeństwo domowników, w jaki sposób się zachować i jak się przygotować np. na kilkudniowy lub kilkunastogodzinny brak prądu - mówił Klonowski.

Jak przetrwać w stanie kryzysowym? Polski rząd stworzy poradnik

Broszura będzie miała około 20-30 stron. Rządzący planują, iż wewnątrz znajdą się też porady o przygotowywaniu zapasów. - Taki jest obecnie standard europejski, że przez trzy dni wszyscy obywatele w Unii Europejskiej, każde gospodarstwo domowe powinno przetrwać (bez energii elektrycznej - red.) o własnych siłach - doprecyzował Klonowski.

Dopytywany o zawartość poradnika, objaśnił, że mowa jest m.in. o stanach klęski żywiołowej, ale znajdą się w nim też informacje o tym, jak nie dopuścić do powstania pożaru w domu, informacje na temat udzielania pierwszej pomocy sobie oraz domownikom i jak zadbać o zwierzęta domowe w sytuacji zagrożenia.

ZOBACZ: Polska powinna wysłać żołnierzy do Ukrainy? Jedna z odpowiedzi dominuje

- Również informacje o zasadach alarmowania i ostrzegania, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy obywatele wiedzieli o tym, jakie są sygnały alarmowe, a obecnie niestety mało kto wie, że te sygnały zostały uproszczone - powiedział.

Poradnik o sytuacjach kryzysowych. Trafi do wszystkich mieszkańców Polski

Klonowski przypomniał, że trzyminutowy modulowany sygnał syreny oznacza zagrożenie, a trzyminutowy sygnał ciągły oznacza brak zagrożenia. - To są sygnały, które obecnie obowiązują w Polsce, każdy jest w stanie się ich nauczyć - ocenił.

Jak przy tym zapewnił, poradnik będzie skierowany do wszystkich mieszkańców Polski, nie tylko jej obywateli. - Będzie on funkcjonował w kilku językach, na pewno również ukraińskim - zaznaczył.

ZOBACZ: Polska powinna wysłać żołnierzy do Ukrainy? Jedna z odpowiedzi dominuje

- Wiemy, że nasz będzie dostępny online, również w innych wersjach językowych, skierowany do tych grup i mniejszości, które zamieszkują w Polsce. Przewidujemy również specjalną wersję albo przynajmniej część tego poradnika skierowaną do dzieci - zapewnił.

Koszt przygotowania poradnika nie jest jeszcze dokładnie znany. Na razie mówi się o kwotach od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Poradnik kryzysowy ma zostać opracowany do końca kwietnia, w drugiej połowie roku ma zostać wydrukowany. Trafi do gospodarstw domowych do końca roku. Pod koniec roku 2024 podobne broszury wysłał do swoich obywateli rząd Szwecji.

WIDEO: Echa dyskusji Rubio-Sikorski. Europoseł KO: Uczymy się żyć z Trumpem i jego aroganckim otoczeniem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/wka / pap/polsatnews.pl