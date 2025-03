Z raportów publikowanych przez stronę "Downdetector" pierwszy z nich wpłynął kilka minut po godzinie 10:00.

W związku z awarią nie można było między innymi publikować wpisów czy korzystać z aplikacji. Użytkownicy nie mogli również korzystać z usług platformy w takich krajach jak Francja, Polska czy Japonia.

Platforma zaczęła działać kilkanaście minut po godzinie 11:00.

Elon Musk odniósł się do Ukrainy: Starlink nigdy nie wyłączy swoich terminali

Właściciel ogromnego systemu satelitarnego Starlink zapowiedział na platformie X, że mimo swoich poglądów jego firma "nigdy nie wyłączy swoich terminali" Ukrainie. Stwierdził też, że wcale nie groził odcięciem Kijowa od sieci satelitarnej.

ZOBACZ: "Polityczni i moralni bankruci". Tusk staje w obronie Sikorskiego

Na wcześniejszy wpis Muska, sugerujący takie działanie, zareagował szef MSZ Radosław Sikorski. "Cicho bądź, mały człowieku" - odpowiedział mu właściciel SpaceX.

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - napisał w niedzielę Elon Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał. "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" - wezwał miliarder.

wb / Polsatnews.pl