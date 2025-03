"Jest marionetką Sorosa" - napisał o Radosławie Sikorskim Elon Musk. To kolejna odsłona internetowej polemiki, która rozpoczęła się w niedzielę na platformie X. Szef platformy i właściciel firmy SpaceX stwierdził, że "system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii". Gdy Sikorski mu odpowiedział, ten nazwał go "małym człowiekiem".

W niedzielę na platformie X doszło do polemiki między szefem MSZ Radosławem Sikorskim a najbliższymi współpracownikami prezydenta USA Donalda Trumpa: Elonem Muskiem i Markiem Rubio. W poniedziałek Musk zamieścił kolejny komentarz.

"Tak, jest marionetką Sorosa" - stwierdził Elon Musk, odpowiadając na wpis jednego z użytkowników platformy X. Ten napisał, że Radosław Sikorski jest mężem Anne Applebaum i kumpluje się z Alexem Sorosem (synem amerykańskiego inwestora George'a Sorosa). Do wpisu dołączone były zdjęcia Sikorskiego ze wspomnianymi.

Radosław Sikorski zareagował na wpis Elona Muska

To kolejny wpis współpracownika Trumpa odnoszący się do polskiego ministra.

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - napisał w niedzielę Elon Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał.

Na ten wpis zareagował Radosław Sikorski. "Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców" - napisał.

"Cicho bądź, mały człowieku. Płacicie tylko malutką część kosztów. I nie ma substytutu dla Starlinka" - odpowiedział mu Musk.

Jakiś czas później Musk zadeklarował, że SpaceX "nigdy nie wyłączy swoich terminali". "Bez względu na to, jak bardzo nie zgadzam się z polityką Ukrainy" - dodał.

Posłanka PiS w "Debacie Gozdyry": Dyplomacja wymaga ciszy, wyważenia

Do tematu odnieśli się w poniedziałek goście programu "Debata Gozdyry". - Pan Radosław Sikorski niepotrzebnie wdał się w tę utarczkę słowną. Dyplomacja wymaga ciszy, wyważenia, pewnej elegancji - oceniła Anna Kwiecień (PiS).

- Widzimy bardzo wyraźnie, że nowa administracja amerykańska ma transakcyjne podejście - europoseł Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica). - Zgadzam się z głosami, że pan minister Sikorski broni polskiej racji stanu. W sposób adekwatny odpowiada na wezwania, które w sposób dosyć nieoczekiwanym stawia amerykańska administracja - dodał.

Śmiszek odniósł się do słów Anny Kwiecień. - Macie taki przekaz dnia, że dyplomacji nie uprawia się w internecie. No na Boga, mamy XXI wiek, 2025 rok, poprzez media społecznościowe politycy komunikują się ze swoimi wyborcami, odpowiednikami w innych krajach i to jest coś zupełnie normalnego - stwierdził.

Andrzej Rozenek (KO) stwierdził, że platforma X od dawna jest miejscem, w którym odbywa się polityka międzynarodowa. - Odkrywanie tego, że głowy państw komunikują się przez ten komunikator jest dosyć zabawne. Może politycy starej daty, tacy, którzy zamknęli się w willi na Żoliborzu tego nie wiedzą - powiedział.

Z kolei według Jacka Wilka z Konfederacji problem leży gdzie indziej. - Protokół dyplomatyczny jest niezmienny od wielu lat. Zasady mówią m.in. to, że wymiana komunikatów powinna być na właściwym poziomie. Pan Elon Musk jest doradcą, nie pełni funkcji ministra. Minister innego państwa nie powinien reagować. Minister powinien reagować na poziomie ministra - stwierdził.

Podatek dla cyfrowych gigantów. "Niezbyt mądre"

To nie jedyna polemika internetowa między polskim rządem a USA. Nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce Thomas Rose odniósł się w poniedziałek do wpisu polskiego Ministerstwa Cyfryzacji na platformie X. Napisano w nim o zapowiedzi wprowadzenia podatku dla technologicznych gigantów przez ministra Krzysztofa Gawkowskiego.

"To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" - napisał Rose.