Spór o potencjał militarny Europy. "Pani opowiada bajki"

- Pani senator, to co pani opowiada, to są po prostu bajki - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka w kierunku senator Nowej Lewicy Anny Górskiej, której zdaniem Europa posiada potencjał militarny "równoważny" do zdolności USA. Po jej słowach w studiu programu "Śniadanie Rymanowskiego" rozgorzała gorąca dyskusja.

Bogdan Rymanowski zaczął program od kwestii poczynań administracji Donalda Trumpa, która może wskazywać na poważne zmiany zachodzące w polityce międzynarodowej.

Zmiana polityki USA. "Historyczny zwrot. Wszystko jest inaczej"

Według Pawła Kowala z KO obserwujemy "ewidentny zwrot", którego konsekwencją będzie mniejsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. - Chcą odciągnąć Rosję od Chin. I to są realne fakty, bo nie ma się też co odnosić do każdej wypowiedzi (Trumpa - red.) i wchodzić w niepotrzebne polemiki, dlatego, że naszą rolą jest pilnować polskiej racji stanu, czyli znaleźć dobre rozwiązanie w tym niespokojnym czasie - tłumaczył.

Wskazał na potrzebę utrzymania pieniędzy na obronność, dobrej ochrony granicy, dobrych relacji z USA i zmobilizowania Europy do zbrojenia i produkcji przemysłowej.

Kowal wyraził nadzieję, że w przyszłości pojawi się nowy "deal" między USA a UE, gdzie stary kontynent będzie silniejszy i traktowany bardziej po partnersku. - Ale przedtem czekają nas turbulencje, które wymagają dużej synergii w Polsce, dużego porozumienia narodowego - podkreślił, że i dodał, że "zwrot Stanów jest naprawdę historyczny". - Tak jeszcze nie było po 89. roku - krótko mówiąc. Wszystko jest inaczej - podsumował.

Sojusze Polski. Jaki: Wykrystalizowały się dwie drogi

Europoseł PiS Patryk Jaki odniósł się do jednego z warunków, które wymienił jego przedmówca, czyli utrzymania dobrych relacji ze Stanami. - Moim zdaniem będzie to bardzo trudne w przypadku tego rządu, który codziennie serwuje wysyp hejtu na Donalda Trumpa - stwierdził.

Mobilizację w Europe nazwał "przyspieszeniem w proponowaniu prezentacji". Tłumaczył, że Polsce "krystalizują się dwie drogi" na wypadek agresji ze strony Rosji. - Jedna droga to jest to, co proponują obecnie rządzący czyli konsolidacja wokół Niemiec i UE, a druga - o której my ciągle mówimy - to konsolidacja transatlantycka tzn. współpraca z USA - mówił Jaki.

- Ja nie mam żadnej gwarancji, że w przyszłości USA by nam pomogły, ale wiem jedno, że w porównaniu do Niemiec i UE mają czym. (...) NATO to są realnie Stany Zjednoczone - tłumaczył.

Potencjał militarny Europy. "Pani raczy żartować"

Anna Górska z Nowej Lewicy uważa, że kluczowe jest zacieśnianie współpracy militarnej na szczeblu europejskim. Nie zgodziła się, że NATO opiera się praktycznie na potencjale militarnych USA. - Jeżeli popatrzymy na potencjał Europy, liczbę żołnierzy, sprzętu uzbrojenia, możliwości produkcji to jesteśmy równoważną siła do Stanów Zjednoczonych - oceniła.

- Pani raczy żartować - odpowiedział Jaki. - Pani senator, to są naprawdę żarty - wtrącił Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Słowa Górskiej skomentowała także Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. - Pani senator, to co pani opowiada, to są po prostu bajki - stwierdziła.

- Pozycja NATO bez Stanów Zjednoczonych właściwie nie istnieje. Te prezentacje, wszystkie tweety, konferencje, które odbywają się dzisiaj w Europie mówią o dalekiej przyszłości - wskazała.

Zaleciała senator Lewicy żeby "poparzyła na fakty". Odniosła się do kwoty 800 mld euro na pożyczki na zbrojenia w skali całej Europy. - Jeśli popatrzymy na liczbę państw członkowskich, to wychodzi nieco ponad 5 mld na państwo. My w tej chwili angażujemy 180 mln, o jakich kwotach my mówimy? - pytała Paprocka. Dodała, że "stawianie Europy w kontrze do USA nas osłabia".

"Powiedzieli Zełenskiemu, że czas wrócić do Trumpa"

Również Konrad Berkowicz odniósł się do słów Górskiej o potencjale militarnym Europy. - Ta Europa, która ma mieć siłę i potencjał podobny do USA jest w stanie Zełenskiemu dać niespełna 2,5 mld euro i to pochodzący nie ze zrzutki tylko z odsetek zamrożonych rosyjskich aktywów - wskazał.

- Wszyscy stwierdzili, że nie są w stanie pomóc Ukrainie i powiedzieli Zełenskiemu, że czas wrócić do Trumpa. Taka niestety siła Europy - mówił odnosząc się do wizyty prezydenta Ukrainy w Londynie.

Jacek Trela, senator Polski 2050 ocenił, że "Polska musi zachować ścisłą współprace transatlantycką" i zapewnił, że rząd ma dobre relacje z USA "dzięki Radosławowi Sikorskiemu".

Zaznaczył, że jednocześnie należy współpracować z UE. - 800 mld euro- to są duże środki - dodał.

