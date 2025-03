"Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka" - napisał w mediach społecznościowych sekretarz stanu USA Marco Rubio w odpowiedzi do słów wcześniejszych słów Radosława Sikorskiego.

"I podziękuj, bo bez Starlinka Ukraina już dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - dodał amerykański polityk, zwracając się do szefa MSZ.

Z tymi słowami zgodził się Elon Musk, właściciel firmy. "To, co napisał Rubio, jest absolutnie prawdziwe" - przekazał.

"Zamknij się mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka" - dodał w kolejnym wpisie Musk.

Elon Musk grozi Ukrainie ws. Stralinków. Jest reakcja Radosława Sikorskiego

"Jeśli wyłączę system Starlink, cały front na Ukrainie upadnie" - napisał wcześniej w niedzielę na platformie X Elon Musk. Szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na wpis Muska zareagował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który poinformował, że "koszty Starlinków dla Ukrainy pokrywa polskie Ministerstwo Cyfryzacji".

Szef MSZ poinformował, że "roczny koszt projektu wynosi około 50 milionów dolarów". "Pomijając kwestię etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców" - dodał.

Polska posiada 232 kilometry granicy z Federacją Rosyjską.

Awantura w Białym Domu. Vance do Zełenskiego: Podziękuj

28 lutego Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Zełenski podczas spotkania ostrzegał prezydenta USA, że nie powinien ufać Putinowi.

Wówczas doszło do ostrej wymiany zdań. - Powiem ci coś, Putin przeszedł ze mną przez piekło - powiedział Trump, przekonując, że prezydent Rosji mógł oszukiwać innych prezydentów, lecz nie jego.

- Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz - powiedział Trump.

Do kłótni włączył się też wiceprezydent JD Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi. Trump dodał, że Zełenski nie okazuje mu szacunku.

- Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową - oskarżał Trump prezydenta Ukrainy.