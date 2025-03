Od 2027 roku mieszkańcy Unii Europejskiej, w tym Polski, będą musieli dostosować się do nowego podatku od emisji dwutlenku węgla (CO2). Regulacja ta obejmie wszystkich użytkowników paliw kopalnych, co ma przełożyć się na wzrost rachunków za ogrzewanie. Kto będzie musiał zapłacić nową opłatę, a kto uniknie dodatkowych kosztów?

Unia Europejska wprowadza nowy podatek w ramach Zielonego Ładu, dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania ekologicznych rozwiązań. Dotychczasowy System Handlu Emisjami (ETS) obejmował głównie przemysł, jednak od 2027 roku zasady te obejmą również gospodarstwa domowe.

Nowe przepisy zakładają, że za każdą tonę CO2 emitowaną podczas spalania paliw kopalnych zostanie naliczona dodatkowa opłata. Parlament Europejski podaje, że do 2030 roku państwa członkowskie mają zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 55 proc. względem poziomu z 1990 roku.

Kiedy podatek zacznie obowiązywać w Polsce i UE?

Jak podaje portal green-news.pl, zgodnie z nowymi przepisami UE, podatek wejdzie w życie w 2027 roku. Wówczas zacznie obowiązywać nowy system, który stopniowo obejmie gospodarstwa domowe w krajach członkowskich.

W Polsce podatek wprowadzony zostanie na tych samych zasadach, co w innych krajach Unii. Od momentu wprowadzenia nowych przepisów, każdy użytkownik gazu, węgla czy innych paliw kopalnych będzie zobowiązany do płacenia podatku na podstawie wysokości emisji CO2 generowanej przez używane źródło ciepła.

Nowy podatek dla mieszkańców Unii Europejskiej

Jakie koszty wygeneruje nowy podatek?

Wysokość podatku będzie zależna od poziomu emisji CO2, a także od tego, w jakim stopniu dane źródło energii jest ekologiczne. Eksperci szacują, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego, które ogrzewa dom gazem lub węglem, podatek może podnieść rachunki o kilkadziesiąt procent. Twardych danych jednak brak.

Choć wysokość samej opłaty nie została jeszcze dokładnie ustalona, prognozy wskazują na to, że może wynosić ona około 10-20 euro za tonę wyemitowanego CO2.

Kto będzie musiał płacić podatek?

Podatek obejmie wszystkich użytkowników gazu, węgla i innych paliw kopalnych. Oznacza to, że osoby korzystające z pieców na gaz, węgiel czy olej opałowy będą zobowiązane do uiszczania dodatkowych opłat. Warto jednak pamiętać, że to tylko wstępne założenia i szczegóły tego rozwiązania mogą się zmieniać w zależności od decyzji krajowych rządów.

Z kolei osoby korzystające z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, będą zwolnione z tego podatku.

red. / Polsatnews.pl