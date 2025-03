- Uczymy się bardzo cierpliwie żyć z takim prezydentem Trumpem, jakiego nam wybrali Amerykanie na cztery lata i z jego bardzo aroganckim otoczeniem - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Janusz Lewandowski, komentując wymianę wpisów między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Europoseł PO zaznaczył, że "należy unikać konfrontacji". - Zarówno Rubio, Musk, jaki i Trump wiedzą, że częściowe oślepienie Ukrainy zwiększy liczbę ofiar - przekazał, nawiązując do decyzji administracji USA o wstrzymaniu przekazywania danych wywiadowczych Kijowowi.

- Takie działania to skrajny cynizm wobec wykrwawiającej się Ukrainy - dodał europoseł. - My cały czas próbujemy robić dobrą minę do złej gry, aby pielęgnować resztki więzi transatlantyckiej - podkreślił.

Dyskusja Rubio-Sikorski. "Nie takie wpisy zadecydują o obecności wojsk USA"

Marcin Fijołek zapytał polityka, czy podobne sytuacje, jak niedzielna dyskusja szefów dyplomacji USA i Polski w mediach społecznościowych, nie doprowadzą do wycofania żołnierzy amerykańskich z Polski.

- Absolutna nieprawda. Nie takie wpisy zadecydują o obecności wojsk USA w Europie - odpowiedział Lewandowski. Jak przekazał, "koszmarem byłoby wycofanie wojsk amerykańskich z Polski i przeniesienie ich na terytorium sojuszników Putina, czyli Węgier".

- Na ten moment potrzebny nam instruktarz obsługi administracji Trumpa, widząc jak wybujałe jest ego prezydenta USA. Do czasu, gdy zbudujemy własne siły odstraszania - zauważył europoseł. - Niestety, Ameryka się bardzo zmieniła, to już nie jest patrzenie na Europę jako na kontynent swoich pradziadków - dodał.

Lewandowski zaznaczył, że USA widzi w Unii konkurenta gospodarczego, który kupuje za mało amerykańskich samochodów. - Polityka taryf Trumpa nie pomogła amerykańskiej gospodarce w pierwszej kadencji. Nikt nie wygrywa w wojnach handlowych - podsumował.

"Zamilcz mały człowieku". Amerykanie uderzają w szefa polskiej dyplomacji

W niedzielne popołudnie doszło do wymiany wpisów w mediach społecznościowych między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Szef MSZ skomentował wpis Muska o możliwość odcięcia Ukrainy od amerykańskiego systemu Starlink. To doczekało się reakcji Waszyngtonu. "Polska powinna podziękować, bo bez tej technologii Ukraina już dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - napisał szef dyplomacji USA Marco Rubio. Wtórował mu Elon Musk. "Zamilcz, mały człowieczku" - napisał twórca SpaceX.

Na wpis Rubio odpowiedział Sikorski. "Dziękuję za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę. Europa i Stany Zjednoczone mogą wspólnie pomóc w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju Ukrainie" - napisał.