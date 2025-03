Trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryk. Do tej pory zebrano około 33 tys. podpisów z ponad 46 tys. potrzebnych. Termin mija 24 marca. Inicjatorzy akcji uważają, że Sutryk m.in. nie spełniania obietnic wyborczych. Podnoszona jest także afera z dyplomami z Collegium Humanum. Na prezydencie Wrocławia ciążą zarzuty prokuratorskie w tej sprawie.

Inicjatywa referendalna we Wrocławiu ws. odwołania prezydenta Jacka Sutryka została zawiązana w połowie stycznia. Do organizacji plebiscytu dąży stowarzyszenie SOS Wrocław, którego prezesem jest miejski radny Piotr Uhle (opozycyjny Klub Radnych Naprawmy Przyszłość).

W niedzielę we wrocławskim Rynku Stowarzyszenie SOS Wrocław zorganizowało demonstrację pod hasłem „Sutryk OUT”.

Radny Piotr Uhle w rozmowie z PAP poinformował, że do tej pory zebrano około 33 tys. głosów pod wnioskiem o przeprowadzanie referendum. - Na ostatniej prostej musimy zbierać około 1,5 tys. podpisów dziennie, aby inicjatywa się udała. Apelujemy od mieszkańców Wrocławia o zaangażowanie - mówił Uhle.

Wrocław. Zbieranie podpisów ws. referendum o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka

Inicjatorzy przeprowadzenia referendum podnoszą, że Jacek Sutryk i jego środowisko to "skompromitowana grupa".

- To nie tylko zarzuty za korupcję i oszustwo, to również nepotyzm i innego rodzaju patologie, które stały się modus operandi tej władzy. Nie mamy już zaufania do tego, że procedury w mieści są uczciwe. Nie widzę tu sytuacji, w której poważny inwestor, komisarz europejski, minister przyjedzie i stanie na konferencji prasowej z prezydentem Sutrykiem - przekazał Uhle.

ZOBACZ: Chcą odwołania Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia zabrał głos

Stowarzyszenie podnosi też, że na prezydencie Wrocławia ciążą prokuratorskie zarzuty w aferze z dyplomami z Collegium Humanum. Na Sutryku ciążą zarzuty prokuratorskie w tej sprawie.

Aby zorganizować referendum w sprawie odwołania Sutryka z urzędu, inicjatorzy tego przedsięwzięcia muszą zebrać 46646 podopisów. Termin zbierania podpisów mija 24 marca. Ostateczny termin przeprowadzenia referendum - przy założeniu, że podpisy zostaną złożone 24 marca - to 8 lub 15 czerwca. Referendum będzie ważne, jeżeli zagłosuje trzy piąte wrocławian, którzy wybierali Sutryka w 2024 r.