Rosja jest skłonna do rozmów na temat zawieszenia broni w Ukrainie - donosi "Bloomberg", powołując się na dwóch informatorów zbliżonych do Kremla. Władimir Putin stawia jednak warunki dotyczące ewentualnej misji pokojowej.

Według doniesień Bloomberga Władimir Putin jest gotowy do rozmów na temat zawieszenia broni, pod warunkiem "poczynienia postępów w kwestii ostatecznego rozwiązania pokojowego".

Wojna i pokój w Ukrainie. Trump: Wierzę Putinowi

Dwoje urzędników powiązanych z Kremlem przekazało, że przed jakimikolwiek rozmowami prezydent Rosji oczekuje "pełnego zrozumienia ramowych zasad" osiągnięcia pokoju. Chodzi m.in. o misję pokojową oraz jej potencjalny skład.

Wcześniej Władimir Putin podkreślił, że nie zaakceptuje wojsk NATO na ukraińskich ziemiach i odrzucił propozycję europejskich przywódców dotyczącą monitorowania ewentualnego porozumienia pokojowego. Teraz "Bloomberg" zwraca uwagę na narrację Kremla, który sonduje możliwość pojawienia się chińskich wojsk w Ukrainie - według propagandy Rosji "Pekin nie jest zaangażowany w obecny spór".

Z kolei Dmitrij Pieskow podkreślił, że relacje z Ukrainą można naprawić, ale będzie to długi proces. - Dla Kremla rozmieszczenie wojsk NATO na Ukrainie jest nie do przyjęcia (...). Oczywiście nie da się wszystkiego naprawić w jeden dzień lub tydzień. Przed nami długa droga - mówił współpracownik prezydenta Rosji.

Szczegóły dotyczące warunków Władimira Putina pojawiły się niedługo po zaplanowaniu przez Ukrainę i Stany Zjednoczone rozmów dotyczących zawieszenia broni oraz osiągnięcia "porozumienia pokojowego". W tym samym czasie Donald Trump powiedział, że naciska na podpisanie zawieszenia broni i wierzy, że Władimir Putin też tego chce. Dodał, że o wiele lepiej rozmawia mu się ze stroną rosyjską niż ukraińską.

- Jak wiecie, spotykamy się w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu i będziemy rozmawiać. Uważam, że jeśli chodzi o końcowe rozwiązanie, łatwiej będzie dogadać się z Rosją - co jest zaskakujące, ponieważ oni mają wszystkie karty i teraz bombardują Ukrainę na potęgę - powiedział, pytany o to, czy Rosja chce pokoju.

Waszyngton uderza w Kijów. "Oni muszą chcieć się dogadać"

Donald Trump zapewnił, że Władimir Putin chce zakończyć wojnę. - Myślę, że on chce to zatrzymać i załatwić (...). On chce to zakończyć i myślę, że będzie bardziej hojny, niż musi - dodał.

Prezydent USA wyjaśnił także dlaczego wycofał pomoc dla Ukrainy. Stwierdził, że musi widzieć, że Ukraina faktycznie "chce się dogadać". Ocenił, że w przeciwieństwie do Władimira Putina, nie wiem jak ma zakończyć trwający konflikt.

- Jeśli nie chcą się dogadać, to wychodzimy stamtąd, ponieważ chcemy, żeby się dogadali. I robię to, by powstrzymać śmierć (...) Ta sprawa może zakończyć się III wojną światową - powiedział.