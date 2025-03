Polska musi "trzymać Rosję jak najdalej stąd". Szef MON i marszałek Sejmu mają na to plan

- Polska musi być gotowa na każdy scenariusz, musi się zbroić, budować siłę i odporność społeczną - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W piątek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jak mówi szef MON - Polska działa według trzech wektorów; trzymać Rosję jak najdalej stąd, budować silny sojusz transatlantycki i wzmacniać Europę. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że wraz z Szymonem Hołownią włączają się w działania na rzecz bezpieczeństwa państwa.

- My jesteśmy bardziej sensytywni jako Polska. My wiemy, z kim mamy do czynienia. Bardzo dobrze czują to Bałtowie, wschodnia flanka NATO, Skandynawowie, państwa nordyckie - mówi Kosiniak-Kamysz. - To jest grupa, wokół której warto budować strategie Europy. To są nasi partnerzy - dodaje.

30 mld zł na Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony

Marszałek Sejmu mówił o stworzeniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony z wydzielonych 30 mld zł z funduszu odporności z KPO. Ma on służyć wsparciu bardzo konkretnych przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo Polski.

- Będą to dodatkowe pieniądze dla przemysłu obronnego, dla obrony cywilnej na budowę schronów. Będą to dodatkowe pieniądze na tzw. research development, czyli na badania w obszarze technologii wojskowych. Będą to wreszcie technologie dual use, czyli te które są do zastosowania na czas wojny i na czas pokoju - mówi Hołownia.

