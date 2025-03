Król Karol III przygotował playlistę z piosenkami, które podnoszą go na duchu. Wśród nich m.in. utwory Boba Marleya czy Kylie Minogue. Muzyczna akcja ma być nowym sposobem na świętowanie przypadającego w poniedziałek Dnia Wspólnoty Narodów.

Król Karol III stworzył playlistę z utworami, które, jak opisuje, podnoszą go na duchu i przywołują ważne wspomnienia. Składanka powstała w ramach projektu "King's Music Room" firmy Apple Music.

Ma to być nowy sposób na celebrację przypadającego 10 marca Dnia Wspólnoty Narodów.

Wielka Brytania. Król Karol zrobił playlistę

Zwiastun akcji, opublikowany m.in. w mediach społecznościowych królewskiej rodziny, przedstawia orkiestrę grającą przed Pałacem Buckingham utwór Boba Marleya "Could You Be Loved". Oprócz tego artysty, na składance znalazły się piosenki m.in. Kylie Minogue, Grace Jones, Davido i Raye.

- Właśnie tym chciałem się podzielić - piosenkami, które sprawiły mi radość - mówi król na nagraniu.

Playlista z dodatkowymi komentarzami królewskimi zostanie opublikowany w poniedziałek.

Król Karol III dzieli się muzyką. "Potrafi podnieść na duchu"

- Przez całe życie muzyka znaczyła dla mnie bardzo wiele. Wiem, że dotyczy to również wielu innych osób - mówi król Karol na nagraniu promującym akcję.

Dalej podkreśla, że muzyka ma "niezwykłą zdolność przywoływania radosnych wspomnień z najgłębszych zakamarków naszej pamięci, pocieszania nas w chwilach smutku i przenoszenia nas w odległe miejsca".

- Ale być może przede wszystkim potrafi podnieść nas na duchu, tym bardziej, gdy jednoczy nas w celebracji. Innymi słowy, przynosi nam radość - dodaje król.

Jak czytamy w materiałach promocyjnych, składanka będzie odzwierciedlać zainteresowania muzyczne Króla na przestrzeni całego jego życia - od piosenkarzy z lat 30. XX wieku aż po gwiazdy afrobeatu.