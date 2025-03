Inwazja Obamy w Europie. Przetrwał nawet skandynawską zimę

Obama nungara to płaziniec pochodzący z Ameryki Południowej. Początkowo łączono go z Brazylią, bo jest łudząco podobny do występującego tam Obama marmorata. Ostatecznie ustalono, że jego ojczyzną jest Argentyna.

Obama nungara w Europie. Pojawił się też w Polsce

W ostatnich latach zaczął pojawiać się w Europie. Jego migracja stanowi duże zagrożenie dla ekosystemów na całym kontynencie. Zagraża bowiem wielu gatunkom rodzimych zwierząt, a zwalczanie go jest bardzo trudne.

Obama nungara został wpisany na listę inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Oznacza to, że stwarza zagrożenie również na terytorium Polski.

Przetrwał skandynawską zimę. Obama nungara może opanować Szwecję

Szwedzki dziennik Aftonbladet donosi, że osiągający do 10 cm długości, pokryty śluzem robak przetrwał nawet skandynawską zimę. "To niepokojąca wiadomość" - twierdzi Cajza Eriksson z Rady Administracyjnej Prowincji w Skanii". Dodała, że "to absolutnie nie jest to, czego oczekiwaliśmy".

Inwazyjny gatunek do tej pory najszybciej rozprzestrzenia się w państwach ekspertowych takich jak Francja, Włochy czy Holandia. Teraz eksperci obawiają się, że opanuje także całą Szwecję.

ZOBACZ: Odkryto nowy rodzaj chrząszcza. "Zobaczyłem najbardziej puszystego owada w życiu"

"Należy się spodziewać, że praktycznie każdy, kto importuje (do Szwecji - red.) rośliny otrzyma płazińce" - przewiduje Eriksson i dodaje, że w dłuższej perspektywie Obama nungara odciśnie piętno na całym krajowym ekosystemie.

"Najgorszym możliwym scenariuszem jest to, że w glebie będzie tyle płazińców, że zmniejszy to populację naszych dżdżownic. Może to prowadzić do zmian w przepływie składników odżywczych i jakości gleby, co z kolei może prowadzić do gorszych zbiorów" - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że walka z tym gatunkiem będzie "dużym i bardzo trudnym zadaniem".