32-latek dokonał zuchwałej kradzieży w luksusowym sklepie Tiffany'ego na Florydzie. Gdy na autostradzie dogoniła go policja, postanowił połknąć swój łup na oczach funkcjonariuszy. W jego żołądku znalazła się 13-karatowa biżuteria o wartości ponad dwóch milionów złotych.

Mężczyzna przyszedł do luksusowego sklepu Tiffany & Co. na Florydzie z opracowanym wcześniej planem. Ekspedientom powiedział, że reprezentuje jedną z popularnych gwiazd koszykówki Orlando Magic.

Był na tyle przekonujący, że pracownicy zabrali go do pokoju VIP, by pokazać mu biżuterię najwyższej klasy. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak ogląda diamenty, a w pewnym momencie chwyta je w garści i zaczyna uciekać.

Pracownicy, którzy byli w pokoju, próbowali wyrwać biżuterię z jego ręki, ale złodziejowi udało się wyszarpać, przy czym jeden z ekspedientów został ranny. 32-latek bez problemu dotarł do swojego samochodu i odjechał.

USA. Ukradł biżuterię wartą miliony. Połknął ją na oczach policji

W pościg za złodziejem natychmiast ruszyła policja. Za pomocą nagrań z kamer monitoringu jego auto udało się zlokalizować na autostradzie w kierunku Teksasu.

Policjanci relacjonują, że na ich widok mężczyzna zaczął gorączkowo "połykać przedmioty". Funkcjonariusze nie byli pewni, czy były to wcześniej skradzione kosztowności, dlatego przed trafieniem do aresztu, mężczyzna został zabrany na prześwietlenie.

Okazało się, że rzeczywiście są to 13-karatowe kolczyki Tiffany & Co., których wartość wynosi 769 500 dolarów, czyli 2 971 000 złotych.

W międzyczasie wyszło na jaw, że nie jest to jedyny "skok" 32-latka. W roku 2022 okradł w Teksasie jubilera tej samej sieci. Wydano za nim 48 osobnych nakazów aresztowania w okolicy Kolorado.

Z kolei w 2014 roku napadł na lombard, używając kilofa, aby włamać się do szkatułki na biżuterię. Z każdego z tych napadów zdołał uciec, dopiero badania DNA ujawniły jego związek z tymi sprawami.