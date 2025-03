"Każdy musi zapewnić, że Rosja - jako jedyne źródło tej wojny - zaakceptuje potrzebę jej zakończenia. Może to udowodnić na dwa nieme sposoby. Poprzez brak ataków na (ukraińską - red.) infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną, czyli rozejm dla pocisków rakietowych, bomb i dronów dalekiego zasięgu. Drugi sposób to rozejm na wodzie, co oznacza brak operacji wojskowych na Morzu Czarnym" - napisał w mediach społecznościowych Zełenski.

Kolejnym krokiem ze strony Rosji - według ukraińskiego prezydenta - powinno być udowodnienie swojej dobrej woli. Jak wskazał, może się to odbyć poprzez wymianę więźniów, co zostanie uznane za "środek do ustanowienia podstawowego zaufania".

Wołodymyr Zełenski: Rosja może udowodnić, że naprawdę chce pokoju

"Powinno to się opierać na zrozumieniu, że jakikolwiek rozejm lub środki budowania zaufania mogą służyć jedynie jako prolog do pełnego i sprawiedliwego rozwiązania, do kompleksowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i zakończenia wojny" - zaznaczył we wpisie.

Następnie Zełenski podkreślił, że "Ukraińcy naprawdę chcą pokoju, ale nie za cenę rezygnacji z Ukrainy". Jednocześnie zasugerował, że w negocjacjach pokojowych powinny brać udział wszystkie kraje, które pomagają Kijowowi.

Władimir Putin: Musimy wybrać taki pokój, który będzie nam pasował

Tego samego dnia głos w sprawie potencjalnych rozmów pokojowych zabrał też prezydent Rosji Władimir Putin. - Musimy wybrać dla siebie taką wersję pokoju, która by nam odpowiadała i która zapewniłyby naszemu krajowi pokój w długiej historycznej przyszłości - stwierdził podczas spotkania z pracownikami i podopiecznymi tamtejszej Fundacji Obrońcy Ojczyzny.

- Nie potrzebujemy niczego, co obce i nie zrezygnujemy z tego, co nasze. I potrzebna jest opcja, która zapewni stabilny rozwój naszego kraju w warunkach pokoju i bezpieczeństwa - dodał rosyjski dyktator, który przeszło trzy lata temu rozpoczął pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie.

Źródło: Ria Novosti, Reuters

