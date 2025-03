Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje cofnąć tymczasowy status prawny około 240 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed pełnoskalową rosyjską inwazją do USA - powiedział Reutersowi wysoki rangą urzędnik tejże administracji i trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Z informacji agencji wynika, że ukraińskim uchodźcom grozi potencjalna deportacja.

Posunięcie, które ma nastąpić już w kwietniu, byłoby odwróceniem polityki, z jaką Ukraińcy spotkali się za rządów poprzedniej administracji prezydenta Joe Bidena.

Planowane wycofanie ochrony dla Ukraińców miało być rozważane, jeszcze przed publicznym spięciem między Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Białym Domu.

Reuters ujawnia tajny plan Trumpa. Chodzi o ukraińskich uchodźców

Zmiana ma ponoć stanowić część szerszych wysiłków administracji Trumpa, mających na celu pozbawienie statusu prawnego ponad 1,8 miliona migrantów, którzy mogą wjechać do USA w ramach tymczasowych programów humanitarnych, uruchomionych przez administrację Bidena.

Podobne kroki mają zostać zastosowane wobec około 530 000 Kubańczyków, Haitańczyków, Nikaraguańczyków i Wenezuelczyków już w tym miesiącu - powiedział Reutersowi urzędnik administracji Trumpa i jedno ze źródeł zaznajomionych ze sprawą.

Ponadto, jak dodaje agencja, imigranci, którzy nielegalnie przekraczają granicę USA, mogą zostać poddani przyspieszonej procedurze deportacyjnej, w okresie do dwóch lat po wjeździe.

USA. Administracja Trumpa chce ograniczyć liczbę imigrantów

Programy administracji Bidena były częścią szerszych wysiłków na rzecz stworzenia tymczasowych procedur prawnych celem powstrzymania nielegalnej imigracji i zapewnienia takim osobom pomocy humanitarnej.

Oprócz 240 000 Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazją oraz 530 000 Kubańczyków, Haitańczyków, Nikaraguańczyków i Wenezuelczyków, programy administracji Bidena objęły również ponad 70 000 Afgańczyków, którzy opuścili swój kraj po przejęciu władzy przez talibów.

Trump jeszcze przed powrotem do Białego Domu zobowiązał się do zakończenia wspomnianych programów administracji Bidena, twierdząc, że wykraczają one poza granice amerykańskiego prawa.

Źródło: Reuters

