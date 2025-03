- To błąd. Polska nie powinna się pod tym podpisywać - tak Marcin Ociepa ocenia ostatnie decyzje Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy i Rosji. Zdaniem posła PiS elity zachodnioeuropejskie uważają, że "jak damy Putinowi palec, to nie będzie chciał całej ręki". - Całe nasze doświadczenie pokazuje, że logika postepowania Rosjan jest zupełnie inna. Ich trzeba powstrzymywać - mówił w "Graffiti" polityk.

Marcin Ociepa pytany był w czwartkowym "Graffiti" o ostatnie decyzje administracji USA. Donald Trump wstrzymał amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy, ograniczył wsparcie na poziomie wywiadu i zapowiedział reset z Rosją.

- Nie jest to polityka pod którą powinna podpisać się Polska. To błąd - stwierdził poseł PiS.

Jego zdaniem jest to "powtarzanie pewnej logiki postępowania elit zachodnioeuropejskich przez ostatnie dwie dekady do agresji w 2022 roku na Ukrainę". - Sprowadzała się ona do tego, że jak damy Putinowi palec, to nie będzie chciał całej ręki - zauważył Ociepa.

- Całe nasze doświadczenie jako Rzeczpospolitej i Europy Środkowowschodniej pokazuje, że logika postępowania Rosjan jest zupełnie inna. Ich trzeba powstrzymywać albo w polu - w ostateczności - a wcześniej środkami dyplomatyczno-gospodarczymi - podkreślił poseł PiS.

Donald Trump odcina Ukrainę od pomocy. "Musi być wiarygodnym partnerem dla Rosji"

Ociepa mówił, iż "rozumie intencje Donalda Trumpa". - Ukraina, Europa potrzebują pokoju, ale to nie może być pokój za wszelką cenę ani nie może być to pokój, który będzie rozejmem de facto na parę lat - stwierdził Ociepa.

Na uwagę Marcina Fijołka, że wydaje się, iż Trump chce zmusić Kijów do rozejmu, poseł zachęcał "żebyśmy zachowali chłodne głowy". - Weszliśmy w logikę nie negocjacji tylko mediacji Donalda Trumpa i to jest fundamentalna różnica. - Do tej pory Stany Zjednoczone były skrajnie antyrosyjskie i proukraińskie i to nam się podobało, bo to jest linia RP - mówił Ociepa.

Według niego prezydent USA "musi wejść w rolę mediatora". - Musi wyjść z roli tego, który wspiera Ukrainę, żeby być wiarygodnym partnerem dla Rosji. Nam może się to nie podobać, ale ta polityka nie musi się dla nas źle skończyć - ocenił Ociepa.

Jak zauważył polityk, "za mało się mówi, że punktem odniesienia USA są Chiny". - W planie minimum Trump chce zakończyć ten konflikt, żeby się skupić na Chinach, a w planie maksimum zastosować tzw. odwróconego Kissingera, czyli odciągnąć Rosję od Chin, tak jak kiedyś odciągnięto Chiny od Związku Radzieckiego - tłumaczył poseł PiS.

Marcin Ociepa: Donald Trump jest czuły na swoim punkcie

- Donald Trump jest politykiem niezwykle ekspresywnym i czułym na swoim punkcie w sposób szczególny - mówił Marcin Ociepa.

Jego zdaniem awantura w Białym Domu między Donaldem Trumpem, wiceprezydentem USA J.D. Vance'm a prezydentem Ukrainy "była nacechowana emocjami". - Moim zdaniem Trump pokazał ich najmniej. To raczej Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, że zbyt dużo emocji wyładował w Gabinecie Owalnym - stwierdził poseł PiS.

- W Waszyngtonie mają dylemat, czy skupić się na Europie czy na Indo-Pacyfiku. To fałszywy dylemat - ocenił Ociepa.

Artykuł aktualizowany