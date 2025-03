Papież Franciszek przebywa w poliklinice Gemelli od 14 lutego. Trafił tam z zapaleniem oskrzeli, a po kilku dniach wydano komunikat, że cierpi na obustronne zapalenie płuc. Od tamtego czasu Ojciec Święty miał kilka kryzysów, a jego stan się pogorszył, co zrodziło pogłoski o rezygnacji ze stanowiska.

Watykan. Franciszek jak Jan Paweł II

Kardynał Stanisław Dziwisz w wywiadzie dla włoskiej gazety "La Repubblica" skomentował te doniesienia, twierdząc, że nie są zgodne z prawdą. Powiedział, że Franciszek, podobnie jak Jan Paweł II, będzie walczył do końca.

- Nie schodzi się z krzyża Chrystusa. Nigdy. Uczy nas tego św. Jan Paweł II, nie uczynił tego po bardzo poważnym ataku w 1981 roku , a tym bardziej 24 lata później, gdy choroba zmusiła go do pozostania w łóżku do końca, bez głosu, bez możliwości mówienia, bez sił, służąc Kościołowi całym sercem, całą duszą i jasnym umysłem - powiedział kardynał.

Polski duchowny powiedział, że obecnego papieża i Jana Pawła II bardzo dużo łączyło m.in. walka z chorobami, niemożność komunikowania się i pokazywania się wiernym. Podkreślił, że obaj mieli możliwość bycia świadkami "teologii fizycznego bólu i chorego ciała, które dotyka każdego, zarówno wierzących, jak i niewierzących".

Papież Franciszek zrezygnuje?

Dodał, że jego zdaniem. Franciszek "będzie przewodził Kościołowi tak długo, jak Bóg zechce". Przypomniał, że gdy papież Jan Paweł II miał problemy ze zdrowiem pojawiło się dużo podobnych pogłosek, które później okazały się nieprawdą.

- Święty Jan Paweł II, mimo plotek, które przed dwudziestoma laty krążyły wewnątrz i na zewnątrz Stolicy Apostolskiej, o możliwej rezygnacji papieża, do końca służył Kościołowi z sypialni apartamentu Pałacu Apostolskiego. Papież Franciszek robi to samo z Gemelli. Chcielibyśmy wierzyć, że on nigdy się nie podda: podobnie jak Wojtyła, Bergoglio wie, że krzyża Chrystusa się nie jest porzuca i wszystko jest w rękach Pana - stwierdził.

Kardynał powiedział, że podobnie jak wszyscy związani z Kościołem martwi się stanem papieża, o którym wiadomo tyle, ile jest przekazane w krótkich komunikatach Watykanu. Wierzy jednak, że uda mu się powrócić do zdrowia, aby dalej działać na rzecz pokoju na świecie.

- Nasz Papież przywołuje dar pokoju każdego dnia. Choć nie może przemawiać publicznie, jego głos jest głośny i wyraźny w świecie pełnym konfliktów i konfliktów - powiedział.