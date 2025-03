"W najśmielszych snach, nie wyobrażałem sobie, abym jako były naczelny dowódca sił połączonych NATO, napisał podobny felieton. Niestety, biorąc pod uwagę całą sceptyczną i coraz bardziej dzielącą retorykę, na temat czcigodnego sojuszu, która płynie z Waszyngtonu i Europy już na początku drugiej administracji Donalda Trumpa, nadszedł czas, aby pomyśleć o tym, jaki byłby geopolityczny krajobraz, gdyby Stany Zjednoczone opuściły NATO" - napisał Stavridis.

ZOBACZ: Tajny plan Trumpa. Media: 240 tys. Ukraińców zagrożonych deportacją

Zdaniem byłego wojskowego wycofanie się Ameryki z NATO byłoby "błędem o epickich rozmiarach". Jak jednak zauważa, w Partii Republikańskiej są wpływowi politycy, którzy poważnie opowiadają się za takim posunięciem, a przynajmniej zastanawiają się nad taką możliwością.

Media o potencjalnym rozpadzie NATO. Były dowódca nakreśla plan dla Europy

"Wiceprezydent J.D. Vance z pogardą odnosił się do Sojuszu w swoim zjadliwym przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu. I oczywiście, surrealistyczny publiczny pojedynek w Gabinecie Owalnym między Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, katalizowany przez Vance'a, nie wzbudza zbytniego zaufania do przyszłej współpracy w ramach NATO. Decyzja USA o głosowaniu przeciwko rezolucji ONZ potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę, którą przyłączyła się do Rosji i Korei Północnej, była szokującą demonstracją słabnącej spójności sojuszu transatlantyckiego" - wylicza autor.

Według Stavridisa po stronie europejskiej narastają z kolei wątpliwości względem amerykańskiego zaangażowania w Sojusz. Jak podkreśla, prezydent Francji Emmanuel Macron od lat mówi o potrzebie powołania do życia niezależnych europejskich sił obronnych, które miałyby zapewnić Staremu Kontynentowi "strategiczną autonomię".

ZOBACZ: Zełenski w Brukseli. "Dziękuję za mocny sygnał wsparcia"

Jak wskazuje emerytowany wojskowy, w miejsce NATO pozbawionego USA mogłaby powstać Europejska Organizacja Traktatu (ETO), która opierałaby się na obecnym traktacie, ale z wyłączeniem Waszyngtonu. Zdaniem Stavridisa możliwe, że w Sojuszu pozostałaby Kanada, która potrzebuje europejskich partnerów, celem zagwarantowania bezpieczeństwa w Arktyce.

Co zamiast NATO? Stavridis widzi dwie możliwości

Kolejną możliwością byłoby powołanie nowego układu bezpieczeństwa pod auspicjami Unii Europejskiej, do którego weszłaby także Wielka Brytania. "UE ma już dość dobrze rozwinięte struktury dowodzenia, najwyższego dowódcę i doświadczenie w prowadzeniu operacji niezależnie od USA czy NATO, na przykład w utrzymywaniu pokoju na Bałkanach" - ocenia były dowódca.

ZOBACZ: Szwecja proponuje Polsce myśliwce. Mają wziąć udział w misji NATO

Stavridis odnotowując, że żaden kraj nigdy w pełni nie wycofał się z NATO, przewiduje iż - po ewentualnym wyjściu z Sojuszu USA - Europejczycy zrobiliby trzy rzeczy:

nadal zwiększaliby wydatki na obronność , w szczególności poprzez rozszerzanie potencjału nuklearnego;

, w szczególności poprzez rozszerzanie potencjału nuklearnego; polityka zagraniczna i obronna Europejczyków szybko uniezależniła by się od polityki USA;

Europejczyków szybko uniezależniła by się od polityki USA; Europa zdecydowanie poparłaby Ukrainę uznając, że kapitulowanie wobec agresji putinowskiej Rosji byłoby gigantyczną porażką.

"Mam nadzieję, że most transatlantycki nie załamie się całkowicie, ale z pewnością słyszę jego głośne skrzypienie. Jeśli się zawali, nie skończy się to dobrze po żadnej stronie Atlantyku" - podsumowuje autor, podkreślając, iż europejscy sojusznicy podzielają amerykańskie fundamentalne wartości, a także "walczyli i ginęli u naszego boku w Afganistanie, a pod moim dowództwem brali udział w operacjach w Libii, na Bałkanach, w Iraku oraz w operacjach antypirackich u wybrzeży Afryki Wschodniej".

WIDEO: "Zełenski był bardzo emocjonalny". Ukraiński deputowany broni prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/pbi / Polsatnews.pl