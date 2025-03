- Donald Trump wprowadza opinię publiczną w błąd - powiedział poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. - W przemówieniu przed Kongresem po raz kolejny powiedział, że pomoc USA dla Ukrainy to ponad 300 mld dolarów - podkreślił. Polityk dodał, że nie jest to prawda.

- Donald Trump wprowadza opinię publiczną w błąd - powiedział poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela w "Graffiti", oceniając wystąpienie prezydenta USA przed Kongresem. - W przemówieniu po raz kolejny powiedział, że pomoc USA dla Ukrainy to ponad 300 mld dolarów. To nie jest prawda - dodał polityk.

Jak wyjaśnił Trela, Kongres pozwolił na przekazanie znacznie mniejszej kwoty. - Chodzi o około 180 mld dolarów, a niektórzy twierdzą, że przekazano 130 mld dolarów. Takie nieprawdziwe informacje trzeba prostować. Mimo to USA jest naszym partnerem - zaznaczył.

WIDEO: "Wprowadza opinię publiczną w błąd". Tomasz Trela ocenił wystąpienie Trumpa przed Kongresem

Polityk o awanturze w Białym Domu: Uważam, że Zełenski zachował się właściwie

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, czy na polskiej scenie wszyscy grają do jednej bramki.

- Nie, dlatego że prawica i skrajna prawica, czyli PiS i Konfederacja stara się za wszelką nie zgadzać się z koalicją rządową - odpowiedział poseł. - Oni w pełni gloryfikują Trumpa, a jak ktoś to robi, to pośrednio uśmiecha się do Putina - wyjaśnił.

Polityk dodał, że "takie słowa polityków prawicy to zdrada polskich interesów".

ZOBACZ: Napięcia między Ukrainą a USA. Doradca prezydenta: Zełenski przeprosi, podpisze i zapadnie pokój

Trela odniósł się także do piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Rozmowa polityków była bardzo burzliwa, a po jej zakończeniu ukraińska delegacja została wyproszona z Białego Domu.

- Co on miał tam zrobić? Miał się położyć się i błagać? Całować po stopach? Są jakieś granice - powiedział polityk. - Uważam, że Zełenski zachował się właściwie - ocenił.

Trela stwierdził, że prezydent Ukrainy to "facet, który od 36 miesięcy broni swojego kraju". - Jemu zwracać uwagę, że się ubrał nie właściwie? On jest na wojnie, on robi dyplomacje na polu bitwy - dodał.

Przemówienie Trumpa. "Europa wydała więcej na rosyjską ropę niż obronę Ukrainy"

Sprawom polityki zagranicznej Trump poświęcił stosunkowo niewiele miejsca w przemówieniu przed Kongresem. Mówiąc o wojnie w Ukrainie, prezydent USA z uznaniem wypowiedział się o liście, który otrzymał od Zełenskiego, zamieszczonym na portalu X. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie ogłosił żadnego przełomu w sprawie tej umowy.

Trump powtórzył też wielokrotnie wcześniej wyrażaną krytykę wobec Europy, wyolbrzymiając skalę wsparcia USA dla Ukrainy (ponownie mówił o 350 mld dol., podczas gdy w rzeczywistości jest to ok. 120 mld) i bagatelizował wkład Europy (mówił 100 mld, podczas gdy faktycznie jest to ponad 140 mld).

ZOBACZ: Trump: Nałożymy cła na kraje, które nakładają cła na nas

- Niestety, Europa wydała więcej pieniędzy na zakup rosyjskiej ropy i gazu niż na obronę Ukrainy - o wiele więcej! A Biden zaaprobował więcej pieniędzy na tę walkę, niż wydała Europa - mówił przywódca. Kiedy powiedział, że USA wydały na wsparcie Ukrainy "setki miliardów dolarów", słowa te zostały przywitane oklaskami demokratów, na co Trump zarzucił im, że chcą, by wojna trwała "kolejne pięć lat".