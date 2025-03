Papież Franciszek, zmagający się z obustronnym zapaleniem płuc, spędził spokojną noc w szpitalu - poinformował w środę Watykan. Środa jest 20. dniem pobytu Franciszka w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 88-letni papież został przyjęty do placówki 14 lutego z ciężką infekcją dróg oddechowych.

"Papież Franciszek dobrze wypoczął w nocy w szpitalu" - czytamy w krótki komunikacie Watykanu.

Więcej informacji wkrótce

Papież Franciszek w stabilnym stanie. Nowe informacje z Watykanu

We wtorek wieczorem Watykan informował, że papież nie ma już gorączki, a jego stan był stabilny. Franciszek nie miał już także żadnych problemów z oddychaniem.



"Dziś stan kliniczny Ojca Świętego pozostaje stabilny. Nie wystąpiły u niego epizody niewydolności oddechowej ani skurczu oskrzeli. Pozostał bez gorączki, czujny, współpracował z terapeutami i był zorientowany w sytuacji" - podano.

ZOBACZ: Papież Franciszek był podsłuchiwany? Niepokojące doniesienia mediów

Papież przeszedł rano terapię tlenową i fizjoterapię oddechową. Wieczorem natomiast - jak zapowiadano - miała zostać wznowiona i potrwać do rana "nieinwazyjna wentylacja mechaniczna". "Prognoza pozostaje niepewna. W ciągu dnia (papież) modlił się i odpoczywał, a dziś rano przyjął Eucharystię" - przekazał Watykan.

Komunikat wydano po tym, jak Ojciec Święty przeszedł dwa epizody niewydolności oddechowej.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Watykan o kryzysie

W poniedziałek po południu papież miał dwa epizody niewydolności oddechowej. Jak wynikało z oficjalnych komunikatów, nie doszło do żadnej nowej infekcji, a były to konsekwencje obustronnego zapalenia płuc.

"To nie nowy element. To rezultat tego, co jest" - przekazał Watykan, podkreślając, że to, co się wydarzyło było "cierpieniem osoby, która nie może wziąć oddechu".

ZOBACZ: Papież Franciszek zabrał głos ze szpitala. Ma przesłanie do wiernych

Podkreślono, że papież był cały czas "przytomny, zorientowany i współpracował" z lekarzami. Ojciec Święty poważniejsze problemy miał także w piątek, kiedy to doszło do skurczu oskrzeli, który doprowadził do wymiotów. Doszło do "pogorszenia obrazu oddechowego" i zastosowano nieinwazyjną wentylację mechaniczną.

88-letni papież trafił do szpitala 14 lutego z diagnozą ostrego zapalenia oskrzeli. Następnie stwierdzono u niego obustronne zapalenie płuc, anemię i małopłytkowość. Konieczna okazała się wysokoprzepływowa tlenoterapia i transfuzja krwi.