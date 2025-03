Przemówienie Trumpa przed Kongresem. "Dostałem list od Zełenskiego"

Donald Trump zacytował fragment listu wysłanego przez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy zadeklarował w nim gotowość "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" oraz podpisania umowy o minerałach. - Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój - stwierdził Trump.

Z uznaniem odniósł się też do gotowości prezydenta Ukrainy podjęcia rozmów w sprawie zakończenia wojny.

Donald Trump: Dostałem list od Zełenskiego. Doceniam go

- Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? - mówił Trump. - Czas zakończyć to szaleństwo - zaznaczył.

