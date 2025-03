"Mamy bezpośredni kontakt telefoniczny". Prezydent o współpracy z premierem

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Kamilą Baranowską z Interii został zapytany, czy częściej kontaktuje się z premierem Donaldem Tuskiem w momencie, gdy coraz więcej kluczowych rzeczy dzieje się na świecie.

- Premier ma kontakt ze mną bezpośrednio telefonicznie, ja mam też z premierem regularny kontakt wtedy, gdy dzieje się coś istotnego - mówił.

Andrzej Duda: Tylko Donald Trump może zmusić Rosję do zakończenia agresji

Prezydent mówił także o działaniach Donalda Trumpa związanych z wojną w Ukrainie. - Jeżeli ktoś jest w stanie zatrzymać Putina, to nie są to liderzy europejscy, lecz prezydent Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym ja zachowuję spokój, bo wiem, że Donald Trump potrafi być skuteczny - powiedział Andrzej Duda.

ZOBACZ: "Krok za daleko". Wpis Donalda Tuska o prezydencie

W ocenie Dudy decyzja amerykańskiego prezydenta o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy "to środek do celu, a nie rozwiązanie". - Tym celem na obecnym etapie jest przywrócenie negocjacji i doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina usiądzie do stołu z Rosją i będzie negocjowała pokój. Ja na wszystko, co się obecnie dzieje, patrzę wyłącznie z perspektywy interesów Rzeczypospolitej - mówił.

Jak zaznaczył, jako prezydenta Polski interesuje go "pokój, który będzie dla nas bezpieczny, który będzie oznaczał, że Rosja nikogo więcej już nie napadnie". - To jest najważniejsze - podkreślił mnie.

Więcej można przeczytać w wywiadzie dla Interii tutaj.

WIDEO: Ceny papierosów mocno w górę. Ponad 20 złotych za paczkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ml / polsatnews.pl