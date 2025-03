Piotr Witwicki rozmawiał w "Gościu Wydarzeń" z Małgorzatą Paprocką, szefową Kancelarii Prezydenta RP.

- Polityka zagraniczna, szczególnie w takim momencie, wymaga chłodnego osądu i to jest bardzo trudne do zrobienia. Trwa konflikt, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby doszło przynajmniej do zawieszenia broni - mówiła Paprocka o dążeniu do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.

Małgorzata Paprocka: Zachęty Tuska brzmią żałośnie

Pytana o to, czy podczas tych negocjacji Polska mogłaby być państwem rozgrywającym, Małgorzata Paprocka odpowiedziała: - Mieliśmy świetną okazję. Jest nasza prezydencja. Pan prezydent mówił o konieczności zorganizowania w Polsce szczyt Rady Europejskiej, szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone i UE-Ukraina. W tym momencie nasza rola mogła być kluczowa.

Dalej szefowa kancelarii prezydenta stwierdziła, że to nie Andrzej Duda, a Donald Tusk zrezygnował z tych planów.

- Wyjątkowo żałośnie brzmią zachęty premiera Tuska do trzymania kciuków, aby udało się to zrobić pani premier Meloni - dodała.

Ukraina i członkostwo w NATO. "Prezydent nie zmienił zdania"

We wtorek Andrzej Duda w swojej przemowie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie wspominał o postulacie członkostwa Ukrainy w NATO. Paprocka pytana o to, czy prezydent zmienił zdanie w tej sprawie, zaprzeczyła.



- Mówił przed zupełnie innym gremium. Miejscem do rozmów na temat członkostwa Ukrainy w NATO będzie szczyt w Hadze pod koniec czerwca - mówiła.

Dodała, że ze strony prezydenta "nic się w tej sprawie nie zmieniło".

Szefowa Kancelarii pytana była także o doniesienia o możliwym wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. - Nie ma dzisiaj żadnych takich planów, chcę w tym zakresie uspokoić - podkreśliła.

Małgorzata Paprocka podkreślała, jak ważne jest utrzymywanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - Prezydentowi zależy na tym, aby nie była tworzona alternatywna wersja NATO. Nie powinno dochodzić do tego, aby był budowany sojusz europejski w ramach NATO, ukierunkowany przeciwko Stanom Zjednoczonym - powiedziała Paprocka.

