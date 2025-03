"Krok za daleko". Wpis Donalda Tuska o prezydencie

Donald Tusk odniósł się do słów Andrzeja Dudy, które padły po pytaniu dziennikarza o potencjalne udzielenie dostępu do polskiej miedzi Donaldowi Trumpowi w zamian za obecność wojsk USA w Polsce. Premier stwierdził, że "sugestia" prezydenta, która miała - według szefa rządu - pojawić się w odpowiedzi, to "krok za daleko".

"Publicznie wyrażona przez pana prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko" - napisał w mediach społecznościowych premier.

Donald Tusk nawiązał w ten sposób do wywiadu, jakiego Andrzej Duda udzielił TVN24. Dziennikarz zapytał prezydenta, co stanie się w sytuacji, gdy pewnego dnia za obecność amerykańskich wojsk w Polsce Donald Trump zażąda dostępu do naszej miedzi.

- Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Póki co, takiej sytuacji nie mamy - zapewniał Duda.

Dostęp do złóż za pomoc wojskową? Echa umowy Waszyngtonu i Moskwy

Kwestia dostępu do polskich zasobów jest wyraźnym nawiązaniem do umowy, jaką Waszyngton zamierza zawrzeć z Kijowem. Chodzi o współpracę w wydobywaniu metali ziem rzadkich na terytorium Ukrainy, która wywołuje ogromne emocje wśród obu potencjalnych sygnatariuszy.

Wszystko wskazuje na to, że podpisanie dokumentu jest już tylko formalnością. Zapewniał o tym Donald Trump, który podczas wystąpienia w Kongresie USA poinformował, że Zełenski jest gotowy do zawarcia porozumienia. Wcześniej podkreślał to w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych również sam ukraiński przywódca.

"Jeśli chodzi o porozumienie w sprawie minerałów i bezpieczeństwa, Ukraina jest gotowa podpisać je w dowolnym czasie i w dowolnym formacie. Postrzegamy to porozumienie jako krok w kierunku większego bezpieczeństwa i solidnych gwarancji bezpieczeństwa i mam szczerą nadzieję, że to zadziała" - napisał Zełenski.

Trump wielokrotnie podkreślał, że środki pozyskane dzięki wydobyciu metali ziem rzadkich posłużą do zrekompensowania amerykańskim podatnikom strat poniesionych na skutek finansowego wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone w czasie rządów poprzedniej administracji.

Strona ukraińska z kolei ma nadzieję, że umowie towarzyszyć będą gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które doprowadzą do zawarcia sprawiedliwego pokoju kończącego trwającą od trzech lat wojnę spowodowaną rosyjską napaścią.